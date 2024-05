"En Tiñosillos priorizamos la calidad de los servicios"

Carlos García está cerca de cumplir 25 años como alcalde de Tiñosillos. Un tiempo en el que ha mantenido la confianza de los vecinos y, al parecer, su cercanía dado que a cada paso por el pueblo le van parando para preguntarle alguna cosa. Es por eso que él presume de un Ayuntamiento cercano y que da facilidades para que los vecinos no quieran marcharse de la localidad.

Tras casi 25 años como alcalde de Tiñosillos ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Qué ha aprendido?

Lo primero es agradecer la confianza de los vecinos durante todos estos años, una confianza casi unánime viendo los resultados de las elecciones municipales. El objetivo prioritario era reforzar la convivencia de todos y cada uno de los diferentes vecinos sin olvidar lo más importante que era dotar de servicios e infraestructuras acordes a un municipio con una población cercana a los 800 habitantes. Han sido muchos los retos planteados que nos encontramos, pero tenemos un Ayuntamiento saneado, un Ayuntamiento que no tiene ninguna deuda, un Ayuntamiento en el que todos y cada uno de los diferentes servicios están actualizados y, lo más importante, la gente se sigue quedando a vivir en Tiñosillos. Ese es el principal rasgo que yo destacaría, el orgullo de pertenencia, sentirse orgulloso de su pueblo y, sobre todo, desarrollar su vida en el municipio en el que nacieron.

Supongo que ser alcalde de un pueblo de este tamaño da mucha cercanía con los vecinos.

Conocemos a todos los vecinos por nombre y apellidos. Defender el interés de tus vecinos, de la gente con la que has nacido, con la que has compartido colegio, con la que compartes paseo, para mí es el cargo más importante que hay, sin ninguna duda.

Y esa cercanía, esa empatía, ese cariño recíproco es un refuerzo que dan las personas para seguir defendiendo el interés público.

¿Es difícil complementar este trabajo con el de presidente de la Diputación?

No. Son trabajos totalmente diferentes. Como alcalde de tu pueblo eres alcalde de un determinado territorio y como presidente de la Diputación te sientes alcalde de todos los municipios de la provincia de Ávila. Probablemente es una responsabilidad que tienes que trasladar desde la cooperación institucional necesaria que tiene que tener la Diputación Provincial con todos y cada uno de los pueblos. Es la institución de todos indistintamente del color político que gobierne cada municipio y creo que esa representatividad, esa reivindicación y dar voz a los problemas del medio rural es una de las laboras fundamentales que tiene el presidente de la Diputación Provincial. Además están los objetivos que pueda tener la Diputación, como es el asesoramiento jurídico, técnico y económico a los ayuntamientos, trasladando unos presupuestos crecientes y y que ahondan en dar soluciones a problemas históricos como un consorcio a nivel turístico que visualice el potencial que tenemos en la provincia de Ávila, dar una respuesta a servicios que garanticen la seguridad de todos los abulenses, como la construcción de los parques de bomberos y su puesta en funcionamiento o la centralización de todos y cada uno de los diferentes servicios. La institución en la que se ven representados todos y cada uno de las abulenses es la Diputación Provincial, que es la casa de todos ellos.

Hablaba hace un momento de la situación saneada del Ayuntamiento. ¿Cómo se ha llegado hasta ese punto?

Con mucho esfuerzo y, sobre todo, mirando muy bien las infraestructuras que se han ido acometiendo. Con un presupuesto cercano a los 900.000 euros hemos sido capaces de dar respuesta al ámbito de infraestructuras, al ámbito social, cultural, festivo, patrimonial y eso también es gracias al tejido asociativo que tenemos en el municipio, tanto al Ampa como a la Asociación de Tiñosillos Avanza que, la verdad, son dos ejemplos de colaboración por el interés público. Nosotros no hemos dejado de hacer fiestas cuando teníamos que hacer calles, pero siempre hemos priorizado la calidad en la prestación de los servicios por encima de aquello que hemos entendido superfluo y no importante.

En cuánto a los presupuestos ¿Cuáles son las principales partidas para este año y en qué proyectos se quiere incidir?

De cara a este año, se ha venido haciendo una obra importante de eficiencia energética, con la colocación de placas solares. Vamos a proceder a una rehabilitación del salón social, también en eficiencia energética, mejora de calles, mejora de aceras, mejoras de infraestructuras deportivas, y lo más importante, mejoras donde realmente está el futuro de Tiñosillos, que son los niños, con el parque municipal y, sobre todo, en el colegio.

Entendemos que si queremos que Tiñosillos tenga un futuro los niños tienen que estar en las mejores condiciones. Ya están, por un lado, en materia docente, con los magníficos profesores que tenemos, pero también en esas infraestructuras necesarias que tienen que tener en el colegio. El colegio es una infraestructura dinámica. Todos los años acometemos obras de mejora, buscando que los niños tengan un lugar de esparcimiento en el que puedan disfrutar y no solamente aprender. Y la verdad que hemos conseguido conjugar la materia docente con la lúdica.

¿Qué decisiones se han tomado en cuanto a política fiscal este año?

Hemos actualizado el agua, que llevábamos probablemente 15 ó 16 años que no lo subíamos. Y también la tasa de basura, siendo conscientes de que tiene que ser un incremento paulatino, porque cada 10 meses, cada año, tenemos decretos leyes que incrementan el valor de la recogida de los residuos. Agradecemos, en este caso, la labor que viene haciendo la Diputación Provincial a través del consorcio con la recogida gratuita que hace tanto de cartón, como de vidrio, plástico o aceite porque si no tendríamos que repercutir incrementos mayores. Probablemente Tiñosillos, dentro de los municipios de la zona, sea donde menos impuestos y tasas se pagan.

Económicamente ¿Cuáles son los sectores destacados en la localidad?

El sector productivo, por decirlo de alguna manera. Contamos con una panadería, dos carnicerías, tres peluquerías, una farmacia, oficina bancaria, dos tiendas de ultramarinos (una con estanco), taller mecánico, imprenta, desguace… entre otros. También negocios de construcción, transportes o la resina, que es una fuente de ingresos muy importante. Y luego todo el tema de servicios relacionado con las fábricas que hay en Arévalo. Al final es un tejido dinámico continuo.

Están también las contrataciones que se vienen haciendo dentro del Plan Especial Agrario, que es importante, teniendo en cuenta que el 80 por ciento de esas contrataciones son mujeres. Si queremos que los municipios se asienten, si queremos que los municipios no pierdan población, tienen que tener a la mujer como papel activo principal.

¿Cómo se puede ayudar desde el Ayuntamiento a mantener este dinamismo?

Siendo conscientes de la realidad de que estamos en un municipio. Creo que una entidad cercana como un Ayuntamiento debe dar facilidades, debe flexibilizar muchas veces las normativas y simplificar la burocracia. El Ayuntamiento es la casa de todos los vecinos de este municipio. Cuando han tenido cualquier documento que les ha llegado a su casa, siempre han venido aquí para explicarles qué era cuando tenían desconocimiento, incluso siempre hemos colaborado en todas las tramitaciones, bonos sociales, ayudas a la dependencia, cualquier tipo de ayuda que necesite un vecino. Este Ayuntamiento es un ejemplo de colaboración ciudadana, cualquier vecino que entra por la puerta del Ayuntamiento entra en su casa y con la confianza suficiente de que tanto en la secretaria como el personal auxiliar como en su alcalde tiene a personas que colaboran para solucionar sus problemas. Ese es el principal objetivo, que un problema de un vecino es un problema que tiene el Ayuntamiento. Y de manera conjunta lo tenemos que solucionar.

¿Cómo está Tiñosillos en cuanto a población, se va manteniendo?

Vamos manteniendo. Probablemente en estos 25 años de la serie histórica del INE estaremos hablando de que habremos perdido unos 20 habitantes. Es un mantenimiento, que también ha sido posible con la construcción de cerca de 30 viviendas de protección oficial o la dotación de guardería. Hemos intentado también que haya vivienda accesible, que haya herramientas para conciliar la vida familiar y laboral, la mejora de las infraestructuras en el municipio, destacando las deportivas. Estos servicios y la cercanía de Arévalo hacen que se den una serie de variables a tener en cuenta para poder vivir aquí. Es un municipio nuevo, un municipio que se ha transformado desde los años 50 y en estas últimas dos décadas ha habido una evolución muy importante, también con la iniciativa privada a través de la creación de pequeños autónomos y de pequeñas y medianas empresas.

Se va a traer un proyecto experimental de balsas de agua para depuración desde la USAL ¿Cómo se ha recibido?

Nosotros, a través de las instituciones y el Ayuntamiento vamos a colaborar con todos aquellos proyectos que reconozcan el problema real que tenemos en el medio rural, sobre todo con proyectos que intentan optimizar los recursos hídricos tan complejos y tan difíciles de mantener en esta zona con el acuífero de los Arenales. Tener recursos hídricos es tener riqueza y las instituciones tenemos que generar sinergias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, fijar población y generar empleo.

¿Qué encuentra una persona que decide vivir en Tiñosillos?

Absolutamente de todo. Tranquilidad, medio ambiente, riqueza de las personas, que es lo más importante que pueda tener un municipio o una sociedad, instalaciones que están acordes a cualquier municipio de mayor población y, sobre todo, un Ayuntamiento con los brazos abiertos.

Lance un último mensaje a los vecinos.

Me siento muy orgulloso de ellos y muy agradecido por el apoyo que siempre nos han trasladado, especialmente a mi persona y al grupo de concejales, a los cuales quiero agradecer también la complicidad y el trabajo, porque este es un trabajo conjunto, aquí no hay individualidades. Creo que los propios vecinos son parte de ese trabajo conjunto, no solamente como objetivo final en la prestación de los servicios, sino que ellos también se sienten partícipes a la hora de hacer cualquier obra o de desarrollar cualquier tipo de actividad. Es lo más importante que puede decir un alcalde, que se siente orgulloso, no solamente de lo que hace, sino para quien lo hace, que son sus vecinos.