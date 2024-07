El Bulevar acogerá una nueva campaña de donación de sangre

Apenas unos minutos. Es el tiempo que se lleva acercarse a donar sangre para, con ese sencillo gesto, contribuir a que los bancos de sangre estén siempre listos para atender a aquellos que lo necesiten.De ahí el nombre de la nueva campaña que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León pondrá en marcha este jueves 18 de julio: 'Tus minutos de oro'.

Con esta campaña especial de donación de sangre el centro quiere reconocer la importancia del tiempo que se dedica a la donación de sangre para salvar vidas. La campaña «Tus Minutos de oro» es una iniciativa que se desarrollará durante los meses de julio a septiembre en diez centros comerciales de las diez áreas sanitarias de Castilla y León.

Con ella se pretende movilizar a las personas que ya son donantes y también a las que todavía no se han decidido para que donen y, de esta forma, lograr mantener las reservas de sangre en un estado óptimo durante el periodo estival, época en la que las donaciones suelen disminuir.

En el caso de Ávila, la campaña estará en marcha los días 18,19 y 20 de julio, con una unidad móvil ubicada en el Centro Comercial El Bulevar de Ávila.

El jueves 18 de julio, su horario será de 16,30 a 20,30 horas; el día 19 de julio, además de en horario de tarde, el autobús abrirá sus puertas también de 9,00 a 14,15 horas; mientras que el sábado 20 de julio funcionará sólo en el horario matutino.

Desde elCentro de Hemoterapia y Hemodonación, se recuerda que donar sangre es un acto de solidaridad y de altruismo entre personas, ya que con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas. De ahí la importancia de convertir la donación en un hábito para que, de esa manera, no se llegue a situaciones complicadas, como la que en Ávila se vivía el pasado mes de mayo.

Recordamos que entonces la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, recogiendo la situación que se vive en Castilla y León, alertaba de las bajas reservas de sangre A+ y A- (y sin olvidar que también había necesidad del resto de grupos), por lo que hizo un llamamiento a la donación de forma urgente.

En aquel momento, tal y como recogía este diario, Alejandro Reveriego, presidente de la hermandad abulense, recordaba que en el momento de vacaciones, como ya se vio en Semana Santa con 110 bolsas menos, o en verano, es habitual que bajen las donaciones dado que la gente se va de vacaciones. Pero esto no significa que no haya la necesidad de tener reservas para la gente que necesita la sangre y para evitar llevar a una situación crítica porque sin sangre no podría haber operaciones y se quedaría para las urgencias. Por eso pedía colaboración, en la medida de lo posible, para evitar la situación, con esa necesidad del A pero también de 0+ y- que «se usa mucho», decía entonces.