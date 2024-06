El PSOE en el Ayuntamiento de Ávila ha loado la modificación nominativa en las calles del Barrio Anexionado de Brieva-Vicolozano para cumplir con la Ley de Memoria Histórica con el objeto de reparar la memoria de quienes sufrieron la represión franquista en nuestra provincia, cuya reivindicación viene impulsada por el grupo socialista desde septiembre del presente mandato. El concejal del área de Urbanismo, Fernando Contreras, ha afirmado que "el equipo de gobierno de Por Ávila lleva a efecto, por fin, el cambio de denominación franquista en tres calles del Barrio Anexionado de Brieva-Vicolozano: plaza del Generalísimo, la avenida de José Antonio y la calle Onésimo Redondo, las cuales no cumplían con la Ley de Memoria Histórica ni el acuerdo plenario aprobado en julio de 2018". En este sentido, Contreras ha señalado que "Por Ávila cumple ahora con este requerimiento tras las reiteradas peticiones del PSOE municipal en esta materia, las cuales se remontan al mes de septiembre de 2023 y persisten en los meses siguientes mediante las comisiones informativas de Urbanismo y Presidencia".

"Tras la última aprobación en Junta de Gobierno Local, el equipo de gobierno no debe hacer suyo ni congratularse de este cambio de nombres en Brieva puesto que se produce por la insistencia del PSOE municipal para hacer cumplir la norma, porque el PSOE defenderá que no se puede igualar a víctimas y verdugos ni mantener las figuras que hagan acopio o apología del franquismo", ha apostillado el concejal socialista. No obstante, Fernando Contreras ha instado al equipo de gobierno a tener mayor celeridad para agilizar este tipo de trámites; primero, porque los Barrios Anexionados (Brieva-Vicolozano, Aldea del Rey Niño, Alamedilla del Berrocal, Narrillos de San Leonardo o Urraca Miguel) no son de segunda categoría; y segundo, porque se tendría que haber cumplido con mayor rapidez el acuerdo del año 2018, al que el PSOE municipal, encabezado en aquel momento por Yolanda Vázquez se adhirió.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el consistorio abulense, Eva Arias, ha expresado que "los concejales socialistas siempre vamos a estar del lado de las víctimas y vamos a velar porque tanto Ávila como sus Barrios Anexionados no retrocedan en este derecho ante la derechización de las instituciones de Castilla y León, si no que avancen en memoria democrática". Por último, Arias se ha mostrado satisfecha con esta modificación, aunque llega muy tarde a cumplir con nuestros vecinos; asimismo, ha pedido a continuar trabajando en esta senda de respeto y protección a las víctimas bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica por lo que hace un llamamiento a los vecinos a que notifiquen al Ayuntamiento sobre vestigios o consignas de tipo franquista para su subsanación.