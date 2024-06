"Mentiras, mentiras y más mentiras, que han sido el denominador común en estos 12 meses". Esta la principal acusación que el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Jorge Pato, ha realizado contra el equipo de gobierno de Por Ávila en el Consistorio abulense, en el balance que ha hecho del primer año de mandato en el Consistorio abulense. En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los concejales Javier Bellido y Enrique García Tejerizo, Pato ha destacado la actitud "propositiva y fiscalizadora" de su formación, ha cargado también contra el PSOE, al que califica como el "principal aliado de Sánchez Cabrera" y ha anunciado que nunca irá de la mano de este partido para una posible moción de censura si el alcalde vuelve a utilizar la figura de la cuestión de confianza para sacar adelante los presupuestos del próximo año, como ha sucedido en este.

"Sánchez Cabrera mintió durante la campaña electoral ocultando la realidad de las cuentas municipales", aseguró el portavoz popular, y a partir de ahí, a su juicio, desde la Alcaldía se han ido sucediendo "las mentiras" en cuestiones como la reducción de la deuda, el carril bici o la falta de apego al cargo de Sánchez Cabrera, para concluir que han sido "mentiras, mentiras y más mentiras que han sido el denominador común en estos 12 meses. Por eso, por sus mentiras y por su falta de buena gestión, se trató de sacar adelante una moción de censura para tratar de devolver la dignidad y la verdad a la Alcaldía de Ávila, pero ahí el Partido Socialista, el socio prioritario de Por Ávila, le hizo nuevamente el favor a Sánchez Cabrera, como ya lo hiciera en el Pleno de Organización", acusando a los socialistas de "preferir dejar la mentira instalada en la Alcaldía antes que buscar lo mejor para la ciudad de Ávila, pero no nos extraña de un partido emponzoñado hasta las cejas por la corrupción a nivel político y en el entorno más inmediato de su amo, tal y como le denominó el mamporrero del gobierno Óscar Puente a Pedro Sánchez", y en relación con este asunto, Pato avisó que "si por un casual el Partido Socialista y Por Ávila no llegasen a ser compañeros de viaje en la subida de impuestos y tributos municipales y nuevamente Sánchez Cabrera optase por última vez por una cuestión de confianza para sacar los presupuestos adelante, decirles de antemano, desde ahora, que no habrá pacto para una moción de censura, porque el Partido Popular de Ávila no va a dar la mano a este Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez".

De cara al resto de mandato, Jorge Pato expresó el deseo de su partido de que "el señor Sánchez Cabrera haya recapacitado después de este primer año y por fin asuma que no tiene mayoría absoluta para gobernar, así como las consecuencias que esta situación tiene. Esperamos que haya aprendido la lección, que sea humilde, que asuma que está en minoría y que empiece a negociar y a ceder". También pide al alcalde que "rebaje la crispación que solo él y las políticas de Por Ávila han creado, que deje de lado el populismo, que no use a los colectivos para presionar a la oposición y que abandone para siempre la mentira", afirmando que "si hace todo esto, si abandona el sectarismo y el odio al Partido Popular, podremos buscar puntos de encuentro y acuerdo que sean para sacar adelante cuestiones que sirvan para obtener lo mejor para el futuro de Ávila y de los abulenses".