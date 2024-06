El alcalde pide a Mañueco que «vele» por el empleo en Nissan

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que «vele por el mantenimiento del empleo en la factoría de Nissan», así como que la Administración autonómica mantenga el compromiso con la planta.

En una carta remitida este viernes al presidente de la Junta de Castilla y León, de la que informó a través de un comunicado de prensa, Sánchez Cabrera le traslada su preocupación tras las noticias que han trascendido en los últimos días acerca de un posible plan de bajas incentivadas que se ha llegado a poner sobre la mesa para la planta y que afectaría, según fuentes sindicales, a un 15 por ciento de la plantilla.

Asimismo, el regidor abulense ha solicitado una reunión con la dirección de la factoría abulense y ha mantenido contactos con el comité de empresa, a quienes ha reiterado su compromiso como alcalde.

Esa carta y esa solicitud de reunión del alcalde llega después de que Nissan Ávila anunciase que no aplicará el plan de bajas incentivadas para 60 personas que estaba sobre la mesa y de la que se había informado al comité de empresa. Después de que trascendiense públicamente la propuesta para que 60 personas salieran de la factoría, ahora reconvertida en fabricante de piezas de recambios y componentes de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, desde la multinacional se aseguró este pasado jueves que no está previsto aplicar la citada propuesta que, efectivamente, se planteó en una reunión entre las dos partes llevada a cabo a principios de semana, añadiendo que se trata de reuniones de trabajo habituales, dentro de la actividad industrial normal que se mantiene para «trabajar conjuntamente y que se mejore la competitividad».

La empresa comunicó esta decisión al comité de empresa a las 12,30 horas de este jueves y desde el comité, de momento, no se ha querido entrar a valorar estos movimientos que se han producido en los últimos días y prefieren esperar para marca una postura a los acontecimientos que se produzcan en los próximos días. Desde el comité también apuntaron que están pendientes de tener una reunión con la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Industrial, la cual la han solicitado y confían en que tenga lugar la próxima semana, por lo que prefieren ser «cautos» a la espera de que conozcan más en profundidad el planteamiento de la empresa, ya que de momento la única información que han recibido es que no se aplicará de momento el plan de bajas incentivadas que les presentaron esta semana. Así tienen «fundadas esperanzas» de que finalmente la empresa haya visto que ese plan «es muchísimo peor que en otras ocasiones» y hayan abandonado la idea o bien se vaya a plantear en otros términos, por lo que de momento prefieren no pronunciarse.