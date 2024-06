Que los alumnos vuelvan en septiembre

Los alumnos de La Serrada, colegio que pertenece al CRA Valle Amblés, se despedirán de las aulas el próximo 21 de junio como el resto de escolares. Si nada lo evita, en esta ocasión la despedida no será un hasta luego sino un hasta siempre. Y es que a partir de septiembre este colegio que actualmente cuenta con media docena de escolares solo tendrá dos alumnos, cifra por debajo de los tres que como mínimo la Consejería de Educación exige para poder mantener un centro educativo abierto en el medio rural.

A profesores, padres, alumnos y también en el Ayuntamiento de La Serrada preocupa, y mucho, este cierre sobre todo porque en el recuerdo de todos ellos está lo que ocurrió hace unos años con el colegio de Padiernos, que se fue quedando sin alumnos hasta que no llegó a los tres que son necesarios y tuvo que cerrar unas puertas que jamás se han vuelto ya a abrir. «Intentamos reabrirlo pero una vez que un colegio cierra es muy complicado porque para la apertura ya no basta con tres alumnos», recuerda Sergio, secretario del CRA Valle Amblés, que teme que a partir de septiembre ocurra lo mismo con la escuela de La Serrada, teniendo en cuenta que de la media docena de escolares matriculados este año el próximo curso solo continuarán en este aula dos.

«No es una situación nueva, llevamos años con amagos», reconoce este profesor que lleva doce años dando clase en este CRA que de momento tiene aulas en La Colilla, La Serrada y Muñogalindo, que es la cabecera. A que el colegio de La Serrada no haya cerrado en estos años han contribuido diferentes factores, casi siempre relacionados con la suerte, como así ocurrió en aquella ocasión en la que el cierre parecía inminente pero a este pueblo llegó una familia con hijos en edad escolar que hizo que el 'cole' pudiera seguir abierto. Ahora la situación es similar, pero no se espera la llegada de nuevos vecinos, por lo que desde el Ayuntamiento de La Serrada van a poner en marcha una serie de ayudas e incentivos para que familias con hijos en edad escolar, tanto del municipio como de otras localidades vecinas donde no hay aulas y donde los niños acuden a centros de la capital abulense, se animen a matricularse en el colegio de La Serrada.

«Tenemos muchas papeletas para cerrar», lamenta el secretario del CRA Valle Amblés, centro que junto con el Ayuntamiento de La Serrada ha lanzado una campaña en redes sociales para animar a las familias a que matriculen a sus hijos en este colegio e impedir así que otro pueblo más de esta provincia se sume a la larga lista de municipios que poco a poco se han ido quedando sin escuela y, lo que es aún peor, sin niños.

defender la escuela rural «Hay que defender la escuela rural», apostilla este profesor a quien la idea de regresar a las aulas en septiembre y ver el colegio de La Serrada cerrado definitivamente le supone una gran tristeza. También preocupado por un cierre que parece casi inevitable está David Martín, alcalde de La Serrada, que destaca la «calidad de la enseñanza» que se imparte en este CRA y la profesionalidad de unos docentes que además trabajan prácticamente de forma individualizada con sus alumnos. Él mismo reconoce con orgullo haber estudiado en el colegio de La Serrada y presume de lo aprendido y de que tanto él como el resto de sus compañeros salieron de allí con una base muy sólida para labrarse un futuro. «Yo estudié en el colegio de La Serrada y socialicé perfectamente», apunta el alcalde de este municipio en relación a los temores de algunos padres sobre los problemas para relacionarse que pueden tener los alumnos de colegios con tan pocas matrículas.

Para animar a las familias a que matriculen a sus hijos en este colegio, y evitar así su cierre, el Ayuntamiento de La Serrada va a realizar una modificación presupuestaria para poder habilitar una línea de ayudas e incentivos para alumnos que se matriculen en este centro y a cuyas familias se ayudará económicamente con lo necesario para facilitar la matriculación y reducir los gastos de escolarización. Unas ayudas que «como mínimo serán de 150 euros por alumno» pero que no tienen límite ya que las necesidades económicas derivadas de esta escolarización se analizarán caso por caso.

«Queremos conseguir alumnos que garanticen la viabilidad escolar de este colegio a largo plazo», reconoce el alcalde de La Serrada, localidad donde ya llevan varios años con la espada de Damocles del cierre. Para llamar la atención sobre este problema y generar conciencia de lo importante que es defender y mantener la escuela rural el CRA Valle Amblés y el Ayuntamiento de La Serrada han puesto en marcha también una campaña en redes sociales en la que se buscan alumnos que eviten un cierre que sería dramático para este pueblo.