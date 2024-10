Tiñosillos está en fiestas. Durante este fin de semana celebra sus festejos en honor a su patrona, Nuestra Señora del Rosario, y el arranque de los actos festivos lo protagonizó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, y presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y del delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero.

Antes de pronunciar el pregón desde el balcón del Ayuntamiento de la localidad, González Corral manifestó su «alegría porque me den la oportunidad de dar el pregón en estas fiestas, con tanta gente que hay hoy aquí y porque además lo hago analizando y viendo los grandes pregoneros que me han precedido, los cuales han dejado el listón muy alto y espero hoy aquí cumplir con las expectativas que me ha brindado Carlos».

La consejera agradeció al alcalde la invitación a participar en las fiestas de su pueblo y dar el pregón «en este acto tan memorable para todos los vecinos y para toda la gente que acerca de los pueblos de alrededor».

González Corral anima a Tiñosillos a disfrutar de sus fiestas González Corral destacó que Tiñosillos «es un municipio que está dedicado a la agricultura, a la ganadería, también a la artesanía, a la resina, y en un cargo como el que yo tengo la suerte de ocupar ahora mismo, con estas responsabilidades, la verdad es que me llena de alegría» ser la pregonera.

La consejera mostró su deseo de que «disfrutemos y arranquemos bien las fiestas», y recalcó que «se presenta un fin de semana maravilloso, con un programa de fiestas muy completo. Y estoy segura de que toda la gente de Tiñosillos va a disfrutar de la Virgen del Rosario y de que toda la comarca vendrá aquí a disfrutar de estas fiestas».

González Corral culminó su pregón con un «¡viva Tiñosillos! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Y a disfrutar de estas magníficas fiestas!»

Por su parte, Carlos García reconocía que «es una gran satisfacción poder celebrar con tus vecinos la antesala de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario». El alcalde quiso dar la bienvenida a María González Corral, de la que destacó que «es una persona que se identifica con el medio rural, con el sector primario y con todas las problemáticas que conciernen a esta provincia».

Además quiso tener un recuerdo «para lo más importante que tiene Tiñosillos, que son sus vecinos, su tejido asociativo, sus diferentes peñas, porque al final el carácter, la forma de ser de cada municipio lo forjan los vecinos». Yañadió que «no hay cosa más importante, por encima de la cultura y el patrimonio de un municipio, que sus vecinos».

Carlos García animó a celebrar unas fiestas en «armonía y convivencia porque si algo tienen las fiestas es convivencia, ilusión, reencuentro de todas aquellas personas que tuvieron que marchar».

El alcalde reconoció que, aunque tienen cuatro fiestas a lo largo del año, «estas son unas celebraciones más entrañables», en el que muchos de los que se marcharon regresan y con el «colorido» que le dan las peñas, destacando el «reencuentro».

Tras el pregón, tuvo lugar la inauguración de las peñas, acto que estuvo amenizado por la Charanga La Alternativa. Ypara culminar esta primera jornada de las fiestas, que se prolongarán hasta el lunes, tuvo lugar la actuación musical de la orquesta Tritón y de DJ Danny.