Alrededor de cien alumnos de sexto de Educación Primaria de los colegios públicos Almanzor de Candeleda y El Pradillo de Ávila han participado en los talleres 'Uso y No Abuso', organizados por la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (AETICAL), a la que pertenece la Asociación de Empresas de Informática de Ávila (ADEI), integrada en CEOE Ávila.

Se trata de una campaña promovida de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, con la financiación del Ministerio de Educación, para la prevención de la tecnoadicción en menores en la que han participado más de mil alumnos de toda la Comunidad Autónoma, y que concluyó la última semana de curso tras abordar aspectos relacionados con el abuso y el mal uso de las pantallas.

Profesores y directores de los centros han calificado de "enriquecedora, necesaria y de gran importancia" esta iniciativa impartida por un grupo de expertos en tecnología y psicólogos de Castilla y León.

Cómo proteger su privacidad, qué es la huella digital, buenas prácticas en el uso de internet y las redes sociales, consejos sobre ciberseguridad, cómo actuar ante un problema; qué son el grooming, el sexting o el vamping son algunos de los contenidos que se han impartido durante estos talleres y que, a la vista de las encuestas recogidas en cada centro, han calado hondo tanto en los alumnos como en los profesores.

Los docentes, los ponentes y la propia AETICAL demandan para el próximo curso que este tipo de formación tenga un alcance mayor y se extienda a las familias. "Si no llegamos a los padres, no hay nada que hacer", ha explicado el presidente de ADEI, Jorge Herráez, quien ha recordado que "la responsabilidad recae sobre ellos, y son muchos los que no son conscientes de los riesgos que la tecnología puede acarrear a sus hijos".

"Exclusión social, adicción, problemas de salud, ser víctima de acoso, ciberataques o chantajes, son algunos de las consecuencias que los padres pueden tratar de evitar a sus hijos si tienen la información adecuada. Desde el sector tenemos la responsabilidad de aportar nuestra experiencia para paliar estos efectos", ha añadido.