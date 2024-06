Gran actuación de la abulense Marta Muñoz en el Real Golf de Pedreña, escenario de una nueva prueba del Santander Golf Tour en el que la abulense lograba la segunda posición en un torneo disputado bajo modalidad Match-Play en el que el triunfo final era para la jugadora rusa Nina Pegova.

Había llegado a las semifinales la jugadora abulense, que se citaba en la suya ante María Villanueva. Prometían un bonito duelo dado que en las jornadas previas se habían mostrado impecables. Inicio conservador de ambas y ventaja inicial para la guipuzcoana.Sin embargo no le perdió Marta Muñoz la cara al duelo y a partir del hoyo 6 encadenó dos birdies seguidos para situarse dos puntos arriba al término de la primera vuelta. En Un 'bogey' de la guipuzcoana en el 10 y un putt espectacular desde el borde del green de Marta en el 13 pusieron una ventaja a favor de la abulense para terminar por cerrar el partido en el hoyo 16. «El factor diferencial ha sido la cabeza, sin duda. Me he mantenido concentrada todo el partido y esperemos que la final se dé igual de bien» señalaba Marta Muñoz tras finalizar su semifinal. En el otro cruce la rusa Nina Pegova se imponía a la alavesa Amaia Latorre.

La final ofrecía un enfrentamiento entre dos compañeras y rivales bien conocidas. Ambas venían de conseguir un meritorio quinto puesto como pareja en el torneo de dobles celebrado en El Bosque (Valencia). La abulense estaba ante la oportunidad de levantar su primer título como profesional. No obstante fue Nina Pegova la que empezó imponiendo su ley. En el hoyo 8 MartaMuñoz tuvo la oportunidad de recortar, pero se le escapó el birdie por escasos centímetros y la rusa cerró los primeros nueve hoyos de la final con cinco puntos de ventaja. En busca de la épica Marta se dejó varias oportunidades de birdie en los hoyos 10, 11 y 12 que finalmente no entraron. Finalmente Nina Pegova conseguir su primera victoria en el Santander Golf Tour.

Segundo puesto para la abulense, que se mostraba «muy contenta por el juego desplegado esta semana». Importantes sensaciones porque este fin de semana el campo de golf de Naturávila será el escenario del Santander Golf Tour LETAS, prueba del Circuito Europeo de Golf Femenino de Segunda División.