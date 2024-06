La Liga Provincial Mini de Baloncesto se 'pone' a 200

El primer paso lo dio Juanjo Bernabé. «Hizo lo más difícil».Porque los primeros pasos, cuando una idea debe tomar forma y cuerpo, no son sencillos. El guante lo recogió Raúl Álvarez, que a su llegada a la Delegación Provincial de Baloncesto –2019– dio forma a lo que hoy en día es la Liga Provincial Mini de Baloncesto. «Donde no había nada, hoy hay 200 niños y niñas jugando». Y todos ellos se darán cita este sábado en El Tiemblo en la Fiesta Final del Mini. Un último evento al que se llega «con muy buen sabor de boca, porque un año más hemos vuelto a crecer y eso es lo importante, que todos los años se crezca y no nos estanquemos» destaca Raúl Álvarez. «Si miramos con una perspectiva de cinco años atrás, es mucho. Somos año tras año la provincia de Castilla y León que más crecemos. Es un hecho».

El covid-19 y todo lo que acarreó ha quedado en un mal recuerdo. «Ya lo superamos». No sólo se ha superado el parón, sino los temores a que repercutiera en lo que tanto había costado poner en marcha. Y el crecimiento es más que evidente desde los más pequeños. «En categoría prebenjamín y benjamín hasta este año no éramos capaces de tener equipos y este año hemos tenido cuatro equipos del Óbila, uno de Arévalo, uno de El Tiemblo y otro del Diocesanos». Ycrece en la base es asegurarse el futuro. A partir de ahí la alevín e infantil «se ha mantenido».

Los primeros pasos de esta Liga Mini fueron jornadas de convivencia con el Óbila, Linko y Diocesanos. «A partir de ahí entró El Tiemblo, después Arévalo. Ya están consolidados. Este año hemos conseguido meter en dos categorías a Las Navas, previa vinculación con el Óbila y hemos lanzado el anzuelo a Sotillo, donde hemos realizado algunas acciones puntuales». Cuesta ir metiendo más localidades. «Tener que atravesar puertos nos mata» comenta Raúl Álvarez a la hora de realizar una competición más o menos regular. Sí ha funcionado el 3x3 que han desarrollado a lo largo de la provincia –cinco sedes– y que celebrará su final el Arévalo el próximo 18 junio.

Imagen de las Selecciones PRD Femenina y Masculina de Ávila que este domingo tomarán parte en la jornada que se celebra en Valladolid. Un «impulso» enorme para este crecimiento ha sido el Programa Regional de Detección, el conocido como PRD, con el que «estamos involucrando a muchos pueblos, dando salida a esos niños que vemos en los Juegos Escolares. Sin querer pero queriendo, el PRDha sido fundamental».

Ahora lo que preocupa son las instalaciones. Este año ya «han sido un dolor de cabeza». La reaparición del balonmano, siendo de una categoría superior y por tanto preferente para pedir pistas, «ha complicado» la disponibilidad de canchas. «Y el problema va a ser mayor» teme Raúl con el cierre de SanAntonio en todo el 2025. Aguarda «un año complicado. Entre todos tendremos que resolverlo».

Nueva denominación para las categorías del basket... Como en el fútbol

Se acabó lo de hablar de LEBOro, LEB Plata o Liga EBA, allí donde compite el Óbila Club de Basket. A partir de ahora toca hablar de Primera FEB,Segunda FEBy Tercera FEB.Desde la Federación Española de Baloncesto han decidido adaptar las denominaciones que en estos momentos se usan en el mundo del fútbol.Cuestión de márketing. Se ha considerado desde el máximo órgano federativo que esta manera de nombrar a las categorías funcionará mejor de cara al aficionado a la hora de situar las categorías de los equipos.Así pues, a partir de este verano y cuando se hable del Óbila Club de Basket habrá que hablar de los verderones como un equipo de Tercera FEB.