En la Liga de Veteranos hay tres que no fallan

Pocas sorpresas en la octava jornada de la Liga de Veteranos de Fútbol Sala - XII Torneo Pinturas Pinpocho en lo que a los primeros clasificados se refiere. Sumaron los tres puntos los tres primeros clasificados, por lo que la distancia entre ellos se mantienen, aunque ya abren brecha respecto del resto de participantes.

Sigue como líder en solitario –22 puntos de los 24 posibles– el Construcciones ARdel Río Dados Group, ganador de las últimas dos ediciones de la competición. Firmaba su séptima victoria de la temporada al imponerse al Construcciones Rojanter Talleres Herrero, cuarto clasificado, por 6-1. Resultado abultado en relación a lo presenciado sobre el parqué, donde Manuel Martín portero del ARdel Río, hizo varias paradas de mérito que impidieron alRojanter meterse en el partido.

El Asador El Pórtico, en el partido que cerraba jornada y ya conociendo el resultado del líder, sabía que no podía fallar para no perder comba. No lo hizo, a pesar de que su rival, el Rubber Vulk Conforauto, vendió cara su derrota (3-1). Fue un encuentro muy igualado que se decidió en los últimos 5 minutos con goles de Rubén Martín y Sergio Sanz. El Asador El Pórtico, con este triunfo, se mantiene segundo a un punto del líder.

El Moisés Martín Asesoría, liderado por Enrique González, diferencial, consiguió su sexta victoria consecutiva al imponerse a El Riko Pollo Asesoría Orgaz por un ajustado 3-2. Fue un encuentro jugado con intensidad y ritmo, con 2 conjuntos defendiendo con mucha atención y concentración. La figura del choque fue un Enrique González que anotó los 3 de su equipo con golpeos certeros desde media distancia. El Moisés Martín Asesoría, con este triunfo, consolida la tercera posición alcanzada la pasada jornada y a una distancia de 4 puntos del liderato. Los mismos puntos que mantiene sobre el cuarto clasificado.

El Hotel 4 Postes y el Hotel Cafetería II Castillas ofrecieron un partido muy competido que acabó llevándose el Hotel II Castillas. 3-1 fue el resultado final. El triunfo de los chicos de Mario Sales les sirve para subir 2 puestos en la clasificación, colocarse quintos con 14 puntos, empatados con el cuarto clasificado y certificando que, hasta la fecha, es el conjunto que más ha mejorado en relación a la pasada temporada. El Atlético Maxdecor Arte y Café, tras un arranque errático, sigue ascendiendo puestos en la clasificación. Goleó sin piedad al farolillo rojo de la clasificación, el Ávila Atlético EO Abogados, por 3-13. Cuatro de los goles fueron anotados por Mario Ares que se coloca segundo en la tabla de máximos goleadores del torneo con 11 goles. En lo alto de la tabla, Enrique González con 17 tantos.

Por la zona baja de la tabla el Omoda Jaecco Cervera y el Bodegas Castellanas Los Fogones de Raúl ofrecieron un choque vibrante. Los dos equipos llegaban igualados en la clasificación con tan solo 6 puntos, muy pocos para 2 equipos que compiten bien y a los que cuesta doblegar. La mayoría de sus derrotas se han producido por la mínima. Se adelantó en la primera mitad el Bodegas Castellanas con gol de Roberto García. En la segunda mitad el Omoda Jaecco dio la vuelta al choque con tantos de Sergio Calvo y Jorge Barrera.

Tras ocho jornadas El Rincón del Jabugo inauguró su casillero de puntos al empatar (2-2) ante Tu Alma Gemela Bar la Oficina. El resultado final hizo justicia a lo visto sobre el parqué. Aunque Tu Alma Gemela llevó el peso del juego, en los últimos minutos El Rincón del Jabugo tuvo opciones para llevarse los 3 puntos.