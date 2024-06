Con bolillos pero sin hoguera en La Toledana

La Toledana vivió un día de fiesta a medio gas puesto que se pudieron mantener algunas actividades, como el encuentro de bolilleras y el día de hermandad, dentro de una semana cultural que desaparece este año y deja atrás momentos destacados como la hoguera de San Juan que tendría que haberse celebrado este domingo.

Sin embargo, esto no va a ser posible y el propio boletín de la Asociación de Vecinos Barrio de la Toledana lo refleja al indicar que una parte de la financiación, la que procede del convenio del Ayuntamiento con la FAVA no llega dado que no se firmó. «El Ayuntamiento ha optado por recortar los gastos sociales en lugar de eliminar otros más superfluos, gasto político o emolumentos personalistas. Es por ello que lamentándolo mucho no podremos celebrar la XLII semana cultural como veníamos haciendo en otros años y nos gustaría», señalan.

En otras palabras, la esperada semana cultural, dicen, «se ve empañada por la falta de talante político y altura de miras de nuestros gobernantes municipales» y significa que no habrá la tradicional hoguera de San Juan, la orquesta de ese día, funciones de teatro, exposiciones, campeonatos de calva y rana, la tradicional chocolatada y otras actividades.

Quedan, sin embargo, dos actividades, que fueron las que se programaron este sábado.

encuentro de bolilleras. Lo que sí permaneció fiel a su cita es el encuentro de bolilleras que se volvió a celebrar en el parque del Río Chico, en la avenida de Juan Pablo II. Allí se pudo ver a un grupo de más de 120 bolilleras, con algún hombre y representantes de futuras generaciones, que se dedicaban a este arte tradicional y también aprovechaban para mostrar sus creaciones.

Junto a ellas se encontraba Toñi Jiménez, profesora de la Asociación de la Toledana, que comentaba que era el tercer año que organizaban esta cita y sigue teniendo una buena acogida teniendo en cuenta el número de participantes que llegaron desde diferentes puntos de Ávila pero también de otros lugares cercanos como Madrid, Salamanca o Valladolid.

Además, recordó que había dos puestos para venta «porque aquí no se pueden comprar cosas de bolillos» y en estos eventos se traen «puestos para poder comprar hilos que son especiales, palos y bolillos». Incluso se podía ver un torno fabricando los bolillos.

Durante la mañana, la intención era concentrarse para ver los trabajos que se estaban haciendo y «trabajar un poquito para que la gente de la calle vea en qué consiste lo que hacemos». Luego estaba organizado un aperitivo y un sorteo con regalos que han donado las tiendas del barrio.

Además de este encuentro, estaba previsto que durante la tarde se llevara a cabo el día de hermandad en el mismo escenario con una merienda campera con hornazo amenizada con música de gaitilla.