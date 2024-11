Comisiónes Obreras de Ávila ha denunciado ante la Inspección de Trabajo tanto al Ayuntamiento de Ávila como a la Diputación Provincial al carecer ambas instituciones de un Plan de Igualdad Laboral Vigente, un hecho que afectaría directamente a cerca de mil funcionarios (entre los 400 de la Diputación y los 450 del Consistorio).

La denuncia se interponía este miércoles, y es, aseguraban este jueves los responsables del sindicato en esta materia, la única solución que han encontrado ante la «inactividad» demostrada tanto por parte del Consistorio como de la Diputación.

Según explicaba Malva Marina Sanz, la responsable de la Secretaría de Mujer de CCOO, ya el pasado 10 de octubre su sindicato ofrecía una rueda de prensa denunciando la falta de unos textos que, recalcaba, ambas instituciones deben tener por imperativo legal. «Y a día de hoy seguimos sin tener aprobado el Plan de Igualdad», se refería al tiempo que ha transcurrido entre esa primera denuncia pública y la presentada ya de manera formal ante la Inspección de Trabajo.

«Son dos administraciones que deberían dar ejemplo», lamentaba la portavoz de CCOO, para la que resulta irónico que hace apenas unos días tanto el Ayuntamiento como la Diputación celebraran elDía Mundial Contra la Violencia de Género. «Pero no aprueban el Plan de Igualdad para lo que están obligados por ley», insistía Sanz sobre unos planes que en el caso del Ayuntamiento se aprobó por primera vez en 2017 y que estuvo en vigor hasta el 2021. Éste se debería haber actualizado en 2022, pero no se hizo. Y tras las elecciones de 2023 no se retomó el asunto.

«La excusa del Ayuntamiento es que faltan unas herramientas informáticas para acceder a los datos», exponía por su parte Alberto Novoa, delegado de CCOO del Ayuntamiento de Ávila, para el que esa falta de Plan de Igualdad Laboral «deja desamparada a la plantilla».

«Nuestra insistencia ha sido mucha y la respuesta ha sido ninguna», continuaba hablando Novoa, que lamentaba haber tenido que llegar al punto de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, un hecho que, por cierto, puede conllevar un importante gasto tanto al Ayuntamiento como a laDiputación.

«Se arriesgan a sanciones económicas importantes», matizaba Sanz, que insistía en la importancia de que ambas instituciones «deben dar ejemplo» y que tenía claro que «ésta» (en relación a la denuncia presentada) «es la única forma de que ambas instituciones tomen medidas».

En el caso de la Diputación Provincial, era Javier Méndez Hernández, delegado de CCOO en la DiputaciónProvincial, el que recordaba que esta institución formalizó su primer plan en 2020, pero desde entonces no se ha renovado. «Y no nos dan explicaciones», denunciaba Méndez Hernández, «sólo hay dejadez por parte de la Administración».

Por su parte, Jimena Manteca, agente de Igualdad de CCOO de Ávila, aclaraba que estos planes de igualdad laboral son distintos a los planes de igualdad destinados a formar y sensibilizar. «El Plan de Igualdad Laboral es de carácter interno», matizaba, y busca, entre otros aspectos, acabar con la brecha laboral, atajar casos de abuso sexual o fomentar la igualdad real entre trabajadores.