Un curso aborda el triaje en los incendios del alfoz urbano

El Parque de Bomberos de Ávila acoge este lunes y el martes el primero de los dos cursos de formación organizados por la Diputación Provincial sobre operaciones contra incendios en el interfaz urbano forestal, al que asisten una veintena de profesionales, la mayoría bomberos de Ávila pero también agentes de la Policía Nacional y profesionales de otras provincias, y que se enmarca en el proyecto europeo FIREPOCTEC+.

La formación aborda el problema de los incendios forestales de manera integral, enfocado en la creación de un sistema eficaz de lucha contra los incendios forestales, toda vez que se ha constatado que en las últimas décadas "el abandono del cinturón de seguridad de los pueblos, que eran los cultivos alrededor de los cascos urbanos, ha provocado que el fuego cada vez puedta estar más cerca de las viviendas". Lo explicó Ferrán Dalmau, ingeniero forestal, director de Medi XXI GSA y formador, quien señaló que el curso busca "dar herramientas a los bomberos para que desde el punto de vista táctico puedan hacer un triaje de qué cascos urbanos son defendibles y cuáles no,", en función de las características del incendio y al estilo de los triajes médicos. Y es que, señaló, "muchas veces en un una interfaz urbana forestal se tiende a arriesgar más porque hay personas o bienes, pero es importante salvaguardar la integridad de las unidades", de manera que "hay que saber discernir cuándo es viable intervenir y cuándo no" y tener presente que "la prioridad son las personas sobre las viviendas". Así, explicó que cuando no puedes ir por delante del fuego, por su virulencia, "una de las tácticas es la del seguimiento del frente", lo que supone "ir por detrás apagando todo lo que queda", todo ello para "intentar salvar la mayor cantidad posible de viviendas" priorizando las que tengan mayores posibilidades de salvarse.

Ferrán Dalmau también comentó que, aunque en los incendios hay una parte de responsabilidad pública (y ahí se enmarca el curso), también hay responsabilidad privada con acciones como "no poner la pila de leña junto a la casa" porque si en un incendio cayeran pavesas se podría incendiar.

Sobre el curso, señaló que tiene un contenido eminentemente práctico para que los profesionales analicen casos reales y puedan aprender de los fallos del dispositivo. También valoró el hecho de que participaran profesionales de distintos perfiles (Bomberos de Ávila, miembros de las BRIF, Policía Nacional...), lo que les está permitiendo interactuar y les aportará un plus si se encuentran en próximas emergencias.

José Luis del Nogal, diputado de Acción Territorial, destacó la importancia de esta formación, a la que seguirá otra en Pedro Bernardo y que se enmarca en un proyecto europeo en el que también participan el sur de Francia y Portugal. Además, avanzó que en Arenas de San Pedro se pondrá en marcha un proyecto piloto con la instalación de "sensores de bajo coste" que informen de los registros de temperatura de cara a implantar actuaciones preventivas.

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, señaló que los bomberos de Ávila realizaron más de 600 intervenciones el año pasado y que el 30% se realizaron en la provincia y con un "gran protagonismo de la interfaz urbano forestal", de ahí la importancia de poder contar con profesionales formados en la materia.