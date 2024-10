Un 'viaje' que cambia la vida del paciente

Fotografía y teatro se dieron la mano en una propuesta artística que este viernes tuvo como escenario el auditorio municipal de San Francisco, con motivo del primer aniversario de la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia de Ávila, y que emulaba a la famosa novela fantástica de Lewis Carroll 'Alicia en el País de las Maravillas'. Una exposición que se podrá ver durante todo el mes de octubre, con 15 fotografías de gran formato en las que los propios trabajadores del servicio de radioterapia posan como si fueran los personajes del cuento, unida a una representación teatralizada en la que los elementos de la muestra 'saltaban' de la fotografía a la realidad.

Arte y fotografía unidos al mundo de la enfermedad en un proyecto que pretende mostrar el 'viaje' que hacen los pacientes en un momento en el que cambia su vida de un día para otro, y lo hace a través de esta exposición que se completa con textos y frases de la obra y un cartel explicativo, y que para su inauguración cobró vida a través de una representación en movimiento a través de cuatro personajes, con un bailarín, un cantante y actrices, con una puesta en escena muy vistosa y participativa. «Elegí 'Alicia en el País de las Maravillas' porque los pacientes, cuando les diagnostican la enfermedad, entran en una especie de túnel, como Alicia cuando persigue al conejo, y empieza la incertidumbre, hasta que un día abren otra puerta y encuentran a todos esos locos que vamos a estar durante un mes y medio en el tratamiento con ellos. La doctora es la Reina de Corazones, la enfermera es el conejo, los auxiliares son los naipes reales...», explicó uno de los técnicos del servicio, Nacho Carretero, artífice de esta iniciativa.