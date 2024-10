Ourense, la última Copa del Real Ávila

Doce años después el Real Ávila vuelve a la Copa del Rey, una competición con la que los encarnados han disfrutado y se han decepcionado a partes iguales, de caer en primera ronda a poner contra las cuerdas a aquellos equipos de los 80s y 90s como el Castilla, el Elche o el Real Oviedo de los que aún hablan los veteranos pero que quedan muy lejos para los más jóvenes.

Se estrenó el equipo en la Copa del Rey en el año 1983. Ya había jugado en la Copa del Generalísimo, precursora, pero nunca lo había hecho en un torneo que había cambiado su denominación en 1976. Y se estrenó ante el Pegaso. No fue un debut afortunado.El equipo, dirigido entonces por Félix Bardera 'Felines' perdía en el partido de ida por un contundente 6-1. En la vuelta y en un AdolfoSuárez repleto casi obra el milagro. Al descanso, 3-0 en el marcador. Lo intentaron en la segunda parte, con gol anulado incluido, pero no hubo forma. Caían en primera ronda.

En aquellos inicios de los 80s en los que el equipo se fue asentando entre los mejores de Tercera División, la Copa del Rey pasó a ser habitual, aunque no lograba pasar de primera ronda. Fue el Castilla su verdugo en la edición de 1984-1985.En el Adolfo Suárez 0-1 obra de Pepe Mel. En la vuelta «el Castilla eliminó al Ávila de forma injusta. Araujo paró un penalti, Argenta lo bordó y González un excelente líbero» explicaba Diario de Ávila en un duelo que finalizó 1-1 y con el Castilla contra las cuerdas. En la edición de 1985-1986 sería el Alcorcón el verdugo de nuevo en primera ronda.

El ascenso a Segunda División B, el primero en la historia del club, devolvió la Copa del Rey a la historia encarnada en la temporada 1987-88. Y esta vez fue diferente. Por primera vez el equipo superaba la primera ronda al vencer a la Ponferradina. Se ganó 2-0 en el Adolfo Suárez. En el Fuentesnuevas igualó la eliminatoria el equipo leonés. En los penaltis Quique, bajo palos, daba el pase a los encarnados. En segunda ronda esperaba el Real Burgos.Se ganó en el Adolfo Suárez (2-1) pero en la vuelta los de El Plantío se llevaban el pase desde los once metros.

Hasta la tercera ronda llegó el Real Ávila de Tejedor en la temporada 1988-89 en la que, tras superar al Cacereño, se impuso al Castilla dirigido por Vicente del Bosque con un 4-1 en el Adolfo Suárez y un partido de vuelta en el Santiago Bernabéu con cerca de 3.000 aficionados encarnados en la grada. De ahí a un Primera, el Elche.En el Adolfo Suárez 1-1 con gol de Yeli, el 'Rey de Copas' esa temporada por sus goles. El empate provocó el cese de Felipe Mesones como entrenador del conjunto ilicitano. Cogería el equipo Ladislao Kubala.Y en el Martínez Valero se pasó de la ilusión del 1-1 en el descanso al 3-1 final.

No hubo Copa del Rey en la 89-90 tras la decisión de la Federación de que sólo la disputaran los equipos de Primera y Segunda con los cuatro campeones de Segunda B como invitados, pero sí se disfrutó en la temporada 1990-91. Aquel equipo que ya entrenaba 'Chato' González completó una actuación brillante alcanzando la cuarta ronda. Comenzó venciendo al Briviescas, siguió con la Cultural Leonesa, superó al Avilés Industrial y en la cuarta ronda se cruzó con el entonces Real Oviedo que dirigía Javier Irureta.Un equipo histórico que acabaría sexto en la Liga, clasificándose por primera vez para la UEFA. Un equipo con jugadores como Zubeldia,Jankovic o Carlos, entre otros. «Venimos a solventar la eliminatoria aquí. No me fío nada del Ávila» decía Irureta, que se llevó para el Tartiere un 0-2. Allí el 0-0 daba el pase a los carbayones.

En la 1991-1992 era el Castellón en tercera ronda –tras eliminar a Zamora y Salamanca UDS– el que eliminaba al equipo de Joaquín Salmerón. En la 92-93 se perdería ante el SDAlmazán, un Tercera División, en primera ronda. En la temporada 1993-94, tras vencer al Ribert, se perdía ante el Salamanca. En la temporada 1994-95, en la que el equipo acabaría descendiendo a Tercera, era el San Sebastián de los Reyes el verdugo.

Con el ascenso a Segunda B, el Real Ávila volvía a disputar la Copa del Rey en la temporada 1999-2000. Entonces a partido único, el equipo de Luis Ángel Duque perdía en primera ronda ante el Talavera en el Adolfo Suárez. En la temporada 2002-03, la última de los encarnados en la ya extinta Segunda B, el equipo quedaba eliminado ante la Cultural Leonesa.

Llegaría la última participación en la competición del KO en la temporada 2012-13. La temporada anterior el equipo de José Luis Diezma había subcampeón, pero la condición de filial del Real Valladolid B le daba al Real Ávila, segundo, el premio de la Copa. Yel sorteo le llevó en primera ronda a O'Couto y ante el Ourense. Aunque el gol de Carlitos adelantó al equipo encarnado, Pablo y Jonás hicieron el 2-1 definitivo que eliminó a los de Diezma de la competición. La última Copa de los encarnados. Hasta ahora.