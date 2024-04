El PP inicia la ronda de contactos de la moción de censura

El Partido Popular ya ha iniciado la ronda de contactos tanto con PSOE como con Vox para abordar la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Ávila y, según ha reconocido el portavoz municipal de los populares, Jorge Pato, tras esas primeras reuniones «ninguna de las dos formaciones me ha dicho que no a recibir esa propuesta para ver si podemos avanzar, y alguna esperanza albergamos todos en que esto pueda salir adelante, aunque sea con el esfuerzo y, sobre todo, con las cesiones por parte de los tres partidos de la oposición».

En declaraciones de Diario de Ávila, Pato ha insistido en que la primera premisa que se ha puesto sobre la mesa por parte del Partido Popular en que las tres formaciones «tenemos que tener claro que hacemos falta todos. Aquí nadie puede pensar que esto puede salir adelante sin el otro, porque la legislación es muy concreta y hace falta que la moción de censura vaya firmada por la mayoría absoluta de los concejales del Pleno, es dcir, los tres partidos». Yapuntó que «nadie puede vivir en una fantasía paralela de que esto se puede hacer sin el apoyo de los tres partidos. Aquí no vale una abstención ni nada por el estilo».

El portavoz popular reconoció que, con ese punto de partida, «entiendo que somos tres formaciones políticas con unos posicionamientos ideológicos muy distintos unos de otros», por tanto, afirmó que «no podemos estar pensando ni en el cálculo político ni en el objetivo ideológico, sino que tenemos que estar pensando en la ciudad». Así, continuó diciendo, «el plantear la moción de censura tiene que ser con un objetivo claro», que es «pensar en un bien mayor, como es el tratar de dar un cambio a las políticas y a la forma de hacer las cosas en el Ayuntamiento de Ávila», teniendo en cuenta que son tres partidos «tan distintos» que implicará «cesiones por todas las partes».

Pato también remarcó que «les he transmitido que esto obviamente tiene que ser con la mirada puesta en la estabilidad», y añadió que «lo que no podemos hacer es poner a la ciudad en una situación en la que ahora digamos que nos ponemos de acuerdo, pero que esto no tenga una proyección hasta el año 2027, hasta las próximas elecciones municipales», y reconoció que «esto sí que lo han entendido» tanto PSOE como Vox, hasta el punto de que señaló que «de inicio pensaba que iba a haber un peor planteamiento inicial».

El portavoz popular remarcó que esta moción de censura no se la plantea «ni por un tema de ambición personal, ni de ambición política, ni de tratar de dar un titular, esto es por y para la ciudad». Yaseguró que «la línea roja es la estabilidad y el compromiso con la estabilidad. No puede ser que esto quede al albur de un cambio de opinión, de un día me levanto con el paso cambiado y ya no hago que esto funcione».

Pato también recalcó que se ha llegado a esta situación porque «se ha demostrado que la realidad que nos presentaban (desde el equipo de gobierno) era muy distinta de la realidad existente, sobre todo a nivel económico» y eso son «condicionantes» que marcan la negociación.

Finalmente, Pato también se refirió a qué formaciones pasarían a formar parte del equipo de gobierno en caso de prosperar la moción, y apuntó que Vox, como ya había manifestado previamente de forma pública, ratificó en esa primera toma de contacto que «no está pr la labor de entrar en el equipo de gobierno», mientras que el PSOE «sí que manifiesta su interés en el caso de que llegue a haber un acuerdo de formar parte del gobierno».

psoe. Precisamente la portavoz municipal del PSOE, Eva Arias, reconoció este miércoles tuvieron esa primera toma de contacto en la que, afirmó, desde el PP «lo único que nos manifestaron es la intención de presentar una moción de censura», sin profundizar en más detalls. Arias apuntó que el hecho de que en la moción de censura «tenga que estar un partido de la ultraderecha pues no es muy viable, las cosas como son. Pero nosotros, por respeto a todos los concejales y a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, nos tenemos que sentar con todo eso».