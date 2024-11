En duda la viabilidad de la conexión con la A-6, según el PP

Nuevas dudas e incertidumbres se ciernen sobre el proyecto de construcción de la conexión de Ávila con la A-6 por autovía, por si fueran pocos los años de tramitación y retrasos de esta iniciativa. El diputado del PP de Ávila Héctor Palencia desveló este lunes la respuesta por escrito del Gobierno sobre la situación del proyecto en la que se asegura que "la menor captación de tráfico" del trazado aprobado por Medio Ambiente para la carretera tiene "una repercusión negativa en la rentabilidad socioeconómica de la actuación", de manera que "no se puede acreditar el cumplimiento del artículo 15 de la Ley 37/2015 en relación con la procedencia de su ejecución y la inexistencia de alternativas más económicas y eficientes".

Héctor Palencia ve en este argumento "una excusa absurda" para no seguir adelante con la iniciativa, al asegurar que la diferencia entre la alternativa 3 (con paso por Villanueva de Gómez y la aprobada en la Declaración de Impacto Ambiental) y la alternativa 5 (con paso por Blascosancho y la elegida previamente por el Ministerio de Transportes) es "una variación de 1,7 kilómetros" en distancia y del "3%" en el tráfico previsto, un porcentaje que "técnica y estadísticamente no es significativo". En concreto, el diputado explicó que esa diferencia se sitúa en "poco más de 100 vehículos al día en un horizonte de cinco años", de ahí que "técnicamente no se justifica ni se sostiene que esa desviación provoque que no se puedan ejecutar 25 kilómetros de autovía".

En este escenario Palencia ve "mentira tras mentira" en el proceder del Ministerio de Transportes en relación al proyecto de Ávila, temiéndose que la abulense vaya a ser "la única capital sin conexión por autovía con Valladolid". La situación actual del proyecto depende, a su juicio, "de la voluntade política" que cree no tiene el departamento de Óscar Puente, no en vano "¿cómo explican a los abulenses que con el trazado del Ministerio de Transportes se justifica esa ejecución y con el de Medio Ambiente no?", se pregunta, cuando "la diferencia no es sustancial, simplemente por donde se cruza el Adaja".

No son las únicas preguntas que lanzó el diputado, que tras esta respuesta asegura que el PP "seguirá preguntando y presionando para que el Gobierno cambie de opinión" con cuestiones como "por qué los socialistas abulenses no han querido debatir en este mes en el Congreso y el Senado, qué intereses van a defender los concejales y diputados del PSOE de Ávila y por qué Jesús Caro, que tanto habla de todo, aquí calla".