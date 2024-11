El alcalde de Sotillo critica la nula aportación de XAV

El alcalde de Sotillo de la Adrada, Juan Pablo Martín, ha querido responder a las manifestaciones del portavoz de Por Ávila en el Consistorio y describir "la aportación de XAV, hasta ahora, al desarrollo y bienestar de Sotillo, en dos palabras: absolutamente nada".

Martín explica cómo "Sotillo está siendo, en estos momentos, destino de proyectos por parte de distintas administraciones por valor de varios millones de euros, en una de las fases de inversión pública más importantes de su historia; Sotillo es uno de los municipios de Ávila en los que en estos momentos más crece su población y su renta per cápita; Sotillo constituye un referente en actividades deportivas, culturales, gastronómicas, empresariales, servicios públicos, etc. de la provincia. En definitiva, Sotillo es un pueblo vivo, con presente y con futuro, al que otros muchos miran como ejemplo de buenas prácticas y buenas políticas en las que inspirarse".

El alcalde puntualiza que "si esto es así, no es por casualidad, sino gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los sotillanos, con el alcalde junto a los concejales del equipo de Gobierno al frente de sus responsabilidades en el Ayuntamiento las 24 horas del día y al 100 % de sus medios y capacidades para hacer posible que nuestro pueblo, con sus limitaciones y necesidades, ocupe el lugar que le corresponde".

Todo ello, mientras el portavoz del Grupo Municipal de XAV "se permite hablar de inacción y parálisis en la gestión del Ayuntamiento, intentando falsear la realidad y tratando de ocultar el que ha sido su propio comportamiento en el Consistorio desde que llegó: faltar al respeto a los vecinos y a sus propios votantes al no aparecer por el Ayuntamiento, ni en la inmensa mayoría de actos institucionales, más allá de acudir –y no siempre- a aquellos órganos colegiados en los que se cobra dieta de asistencia; no haber efectuado ni una sola propuesta para mejorar la vida de los vecinos en este año y medio de mandato; haber intentado utilizar los órganos municipales para obstaculizar proyectos ya en marcha e intentar degradar la política local hasta niveles desconocidos en el Ayuntamiento, por ejemplo, pretendiendo hacer ver que el hecho de abandonar la última comisión informativa municipal de Asuntos Generales supone algún tipo de logro político", señala el regidor.

A este respecto, Martín destaca las "falsedades" vertidas por el portavoz de XAV en sus últimas declaraciones, "dado que él no forma parte de la dicha comisión y por lo tanto, ni la preside, ni la convoca".

La receta de XAV para Sotillo "es simple", como apunta el primer edil, "ausencia de propuestas, cero trabajo, cero compromiso y mucha demagogia, mucha irresponsabilidad, mucha antipolítica institucional y mucho rencor". Con esa receta, apostilla, "difícilmente se puede ofrecer algo constructivo a este gran pueblo, difícilmente se le puede hacer avanzar, por mucho que algunos traten de protagonizar un titular de prensa basado en falacias y puedan ofrecer poca o ninguna ejemplaridad en la vida pública a los demás".

Tras haber sido elegido cuatro veces en las urnas como alcalde por mayoría absoluta, Juan Pablo Martín reitera, una vez más, su "compromiso pleno al servicio de todos y cada uno de los vecinos de Sotillo, plenamente compatible con mis responsabilidades parlamentarias, así como mi rechazo la política de la confrontación, la crispación, la mentira y el rencor que otros quieren inocular en nuestro Ayuntamiento por cuestiones ajenas al interés general de los sotillanos y que tratan de alterar la voluntad del pueblo libremente expresada en las urnas en las últimas Elecciones Municipales".