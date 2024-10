En marcha el cambio de luces del Adolfo Suárez

El cambio de iluminación en el Adolfo Suárez ya está en marcha. A primera hora de este jueves comenzaban los trabajos en el estadio abulense para la instalación de un total de 32 focos LED repartidos entre las cuatro torretas –ocho en cada una de ellas– del estadio con el objetivo de que la nueva iluminación, aunque no sea al completo, pueda estar operativa para el partido del próximo jueves, 31 de octubre a las 20,00 horas, ante el Real Oviedo correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Una fecha a la que se ha mirado con lupa en todo momento desde que se inició este proyecto.

Con una inversión final de 119.278 euros, el Ayuntamiento de Ávila sacaba el pasado mes de agosto la licitación del contrato para el cambio de los focos de la cuatro torretas del campo con el objetivo no sólo de reponer los proyectores de la torreta afectada en su momento por un golpe de viento y que obligó a su retirada durante mucho tiempo, sino para el cambio total de la iluminación del campo para poder cumplir con la normativa de la RFEFque señala, textualmente, que es requisito para poder jugar en Segunda RFEF «disponer de iluminación suficiente para la disputa de un partido oficial en horario nocturno y con luminosidad suficiente (mínimo 500 luxes) para cuando el partido deba ser emitido por televisión en horario nocturno». Requisito que en estos momentos no cumplía la instalación del Real Ávila. Si bien el equipo no ha tenido problema hasta la fecha para la disputa de los partidos correspondientes a la liga regular –el encuentro ante el Coruxo se adelantó a las 16,30 horas para aprovechar la luz natural– sí los iba a tener para la disputa del partido ante el Real Oviedo de Copa del Rey.Un partido que se ha marcado en todo momento como la fecha 'límite' para la ejecución de este cambio de luminarias. Y los trabajos ya han comenzado.

Según informa el propio Ayuntamiento de Ávila a través de una nota de prensa, la entidad Instalaciones Eléctricas Adrián es la adjudicataria de este contrato que permitirá la renovación de la instalación de alumbrado del campo de fútbol, que se encuentra en la actualidad cedido por convenio al Real Ávila. Son cuatro las torretas de alumbrado con las que cuenta el campo, en las que se van a instalar 32 proyectores –8 por torreta– con tecnología LED. «Esto contribuirá a disminuir el consumo energético, además de un ahorro en mantenimiento al tener estas lámparas una mayor vida útil» destacan en unos trabajos que han sido visitados por el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López.Desde el Ayuntamiento se apunta que estos trabajos «permitirán contar con parte de la nueva iluminación ya instalada de cara al primero de los partidos de la Copa del Rey».