El Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar gana e ilusiona. No siempre van de la mano, pero esta vez sí. Han cambiado muchas cosas en el nuevo proyecto verderón, desde las caras hasta la idea desde la que enfocar la nueva temporada en esta Tercera FEB.Y de momento los cambios parecen estar haciendo su efecto en un primer equipo que trasladó sus buenos resultados de la Copa Castilla y León de Baloncesto Tercera FEB, un torneo oficial cuya ubicación en plena pretemporada obliga a coger lo que se hace sobre la pista con alfileres, al primer partido de temporada, en el que se impuso por 80-93 ante el Perfumerías Avenida Xoborg, un equipo al que todos han situado desde el verano como uno de los candidatos a estar en la zona alta.Y quizás haya que pensar muy seriamente si hay que empezar a situar a los verderones a la misma altura. Es la primera jornada, apenas un aperitivo de un año de competición que ya en otras ocasiones se ha hecho complicado de digerir.Que se lo pregunten a Evaristo Pérez, que comenzó el curso con tres victorias consecutivas –el veterano técnico palentino ya avisó sabiamente entonces que no era oro todo lo que relucía– y terminó luchando por la permanencia en el último partido de liga.Sin embargo la sensación ahora son otras muy distintas.

No fue una victoria sencilla, aunque el marcador podría llevar a pensar lo contrario. A cinco minutos del final el triple de Garrido culminaba la remontada de los salmantinos. Del 39-48 cuando los equipos caminaban hacia vestuarios al 73-73 en el minuto 35 de partido. Sin embargo el equipo de AntonioDéniz volvió a pisar el acelerador. Santo Jesús y Callenbach se sumaron en el tramo final a Mario Linde, que se fue hasta los 30 puntos en su casillero particular, para reventar la defensa de los chicos del pabellón Würzburg y anotarse la primera victoria de la temporada.

No es un primer triunfo cualquiera. No es sólo por el rival, es también el contexto. Los chicos del CUM Carlos Sastre dan continuidad a su verano, en el que han ganado de manera consecutiva al Real Valladolid Baloncesto, Perfumerías Avenida,Salud Recoletas Carbajosa y Real Valladolid Baloncesto, en este caso en la final de Copa. Sigue invicto el equipo verderón y en su estreno en liga lo hacía con muchos puntos. Hacía tiempo que no se veía a los verderones alcanzando los 90. No lo lograron el año pasado. Hay que remontarse hasta diciembre de 2022 para ver a los verderones a estos niveles. Fue un 94-46 ante el Real Grupo de Cultura Covadonga, un partido aislado y un rival que nada tenía que ver con este Perfumerías Avenida.