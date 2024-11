Actividades para concienciar contra la violencia de género

Monodosis teatrales en los institutos, una performance en el Mercado Grande, una charla o una representación teatral son algunas de las actividades que el Ayuntamiento de Ávila desarrollará desde este jueves para concienciar a la población contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, y la técnico de Igualdad del Consistorio, Lorena España, presentaron un programa de actividades con el que "llamar la atención sobre esta lacra, incidir en la denuncia e implicar a la sociedad" en la erradicación de la violencia de género. Precisamente con este último objetivo el Ayuntamiento de Ávila lanzará en las próximas semanas una Guía sobre la Violencia de Género en lectura fácil, dirigida a colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad, personas mayores o personas inmigrantes, por las barreras del idioma y el desconocimiento legal o de recursos.

Asimismo, se lanza un mensaje al tejido asociativo y a la ciudadanía para subir mensajes en redes sociales con la etiqueta #Ávilacontralaviolenciadegenero, que vendrán a completar la campaña que se desarrollará en las redes sociales municipales en torno a esta cuestión, de cara a realizar una movilización colectiva que promueva la erradicación de la violencia de género.

Además el 25 de noviembre, día central, se iluminará el monumento de Los Cuatro Postes, como viene siendo habitual, en color morado, mientras que este mes en las marquesinas de los autobuses se difundirá una campaña contra la violencia de género y del 25 al 29 de noviembre se instalará en el palacio de Superunda una pancarta en la que podrá leerse el mensaje 'Ávila contra la violencia de género'.

Actividades

Las actividades arrancarán este jueves con un curso básico de igualdad y violencia de género que se desarrollará hasta el 21 de noviembre, en horario de tarde, en el aula de formación de la plaza de abastos. También durante los meses de noviembre y diciembre, el Ayuntamiento de Ávila llegará a todos los institutos que lo soliciten con una monodosis teatral que lleva por título 'La decisión de Perséfone'. A través de estas representaciones teatrales, de unos 20 minutos de duración, se trabajarán aspectos relacionados con la igualdad y, a su término, se procederá a entablar un debate con los participantes.

El domingo 24 de noviembre se llamará la atención de los abulenses con una performance que se desarrollará en la plaza del Mercado Grande a las 13 horas. Esta exhibición, a cargo de la compañía My Kingdom for a Horse, buscará concienciar sobre las diferentes formas en las que se manifiesta la violencia de género, además de desmitificar estereotipos y creencias que intentan justificarla o normalizarla. A su término, se repartirán macetas de flores en las que se ha incluido un mensaje de apoyo y esperanza para las víctimas de violencia de género, así como el número de teléfono 016, de atención a víctimas de violencia, de carácter gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica. A través de estas 'flores contra la violencia' se buscará sensibilizar a la población sobre este problema, por lo que también se entregarán al término de la lectura del manifiesto que se realizará el 25 de noviembre, a las 12 horas, en la plaza del Mercado Chico.

También en esta jornada del 25 de noviembre, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco se podrá asistir a la representación de la obra de teatro 'Esponjas', que habla del origen de la violencia de género que tiene lugar en el ámbito educacional y del hogar. La representación trabaja los comportamientos que un niño aprende por imitación, incidiendo en la importancia de concienciar a la sociedad de lo fundamental que es, en los primeros años de vida, educar en la igualdad de género y contra la violencia.

Y en la jornada siguiente, a las 12 horas, en el Episcopio, se podrá asistir a una charla que se ofrecerá sobre el programa de medidas alternativas en instituciones penitenciarias. La charla la impartirá uno de los trabajadores de este programa que va dirigido a agresores a los que les computan penas de cárcel inferiores a dos años por entrar en él y, en ella, se explicará el trabajo que se realiza a través de 32 sesiones que imparten los psicólogos de instituciones penitenciarias. La actividad está dirigida a toda la población y será con entrada libre.