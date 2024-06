“Una oportunidad de decir no a Sánchez y sí a la igualdad"

El presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, aseguró este viernes, último día de campaña de cara a las Elecciones Europeas de este domingo, 9 de domingo, que estos comicios "son una oportunidad muy importante de decir no a Pedro Sánchez y de decir sí a la libertad y a la igualdad", y para ello "solamente cabe una opción política, la del Partido Popular".

Carlos García, que compareció acompañado de los diputados y senadores del PP por Ávila y del director de campaña, Juan Pablo Martín, para hacer balance de estos quince días de campaña, recalcó que durante estos días los populares han pedido la confianza a los abulenses "ante todas aquellas políticas que entendemos que no solamente dañan la imagen de Ávila, de Castilla y León y de España, sino que también dañan, lamentablemente, la economía de muchos negocios".

El presidente del PP de Ávila lamentó que uno de los temas que hayan centrado la campaña haya sido la ley de amnistía, "una ley que no soluciona absolutamente nada a la sociedad en general y que única y exclusivamente busca mantener en el poder a Pedro Sánchez y amnistiar a políticos delincuentes, malversadores, prófugos de la justicia, que lo que buscan es romper la unidad de España". Y señaló que si este domingo no se va a votar se "blaquee la presunta corrupción del PSOE y del entorno familiar de Pedro Sánchez" o "la desidia y el olvido del PSOE al sector primario, a la agricultura, a la ganedería, a la caza, y creo que ese blanqueamiento los abulenses no lo pueden permitir".

A continuación, destacó que "en Europa se toman decisiones muy importantes", que afectan a diferentes líneas de inversión, con los fondos de desarrollo regional, los fondos de desarrollo rural o la PAC. En este sentido, el presidente del PP de Ávila manifestó que la candidata número uno del PSOE, Teresa Ribera, "difícilmente va a defender en Europa, difícilmente va a trasladar todos y cada uno de los problemas de los agricultores, de los ganaderos, de la caza y del mundo del toro, al igual que todas aquellas propuestas que se hagan del tejido empresarial y productivo, desde nuestros autónomos, desde nuestras pymes, porque no lo ha hecho aquí en España".

Con lo cual, concluyó Carlos García, este domingo "los abulenses tienen una magnífica oportunidad de decir no a las políticas de división, de confrontación de Pedro Sánchez, dando el voto al PP para trabajar por una España en igualdad y en libertad".

"Revolcón" al sanchismo. A continuación tomó la palabra la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, que recalcó que durante la campaña a la que este viernes se ponía punto y final "hemos podido ver lo peor del sanchismo", y precisó que "hemos visto un Gobierno incapaz de legislar, incapaz de gobernar, roto, dividido, un Gobierno en liquidación".

Alicia García cargó duramente también contra la ley de amnistía, a la que calificó como "una ley obscena, que es inmoral, que es injusta y, sobre todo, que es inconstitucional. Una ley a cambio de siete votos, siete votos de amnistía por sillón, y esto tiene un nombre: es corrupción política"

La senadora popular continuó diciendo que lo que ha ocurrido en esta campaña "son hechos que no tienen precedentes", aludiendo a la "imputación" de la mujer del presidente del Gobierno "por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios". Ante esta situación, a juicio de Alicia García, "cualquier presidente del Gobierno daría explicaciones, lo haría con un mínimo de dignidad y asumiría responsabilidades políticas". Y precisó que "la justicia española, la europea, los medios de comunicación y la oposición no somos lo que él dice, nos somos ultras ni tampoco somos fango", al tiempo que insistió en que "no hay conspiración ni hay persecución, lo único que hay es presunta corrupción y eso lo tienen que saber los españoles".

Alicia García siguió afirmando que "los españoles y los abulenses tienen que ser conscientes de lo que supone el sanchismo", y precisó que "siempre se presenta a las elecciones con la mentira, el engaño, la ocultación" y ahora, añadió, "como el adalid de la corrupción".

La portavoz popular en el Senado defendió que su partido tiene "candidatos, proyecto e ideas", mientras que el PSOE "lo único que tiene es amnistía, es corrupción, es mentira y es la vanidad de un presidente". Por este motivo, continuó manifestando, mostró su convencimiento de que los abulenses "respondan con su voto a la corrupción que acorrala la sanchismo".

Y terminó afirmando que "el 9 de junio nos presentamos a estas elecciones con el fin de dar un revolcón al sanchismo y que se merecen todas las tropelías que está haciendo este Gobierno". Y frente a ello defendió las políticas de su partido que "defendemos la igualdad, la libertad y, sobre todo, damos soluciones a los problemas de las españoles y los abulenses también".