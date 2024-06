Ha terminado la temporada «con hambre». Si no fuera así, no sería Rubén Peña, esa especie de deportista y jugador que siempre quiere más. Quizás por ello aquel chaval que a los 21 años, edad tardía en esto del fútbol, salía del Real Ávila y la Tercera División buscando un camino propio por el fútbol profesional, ha llegado tan lejos. A sus 32 años –camino de los 33– sigue sumando capítulos a su historia particular. Real Valladolid B, Guijuelo, Leganés, Eibar, Villarreal y ahora Osasuna, donde le queda un año de contrato pero donde se reconoce contento por seguir ilusionándose con esto del fútbol. El día que no lo haga, no será Rubén Peña.

¿Con qué sabor de boca has cerrado esta temporada?

La verdad es que me he quedo con el mismo sabor de boca con el que me estoy quedando últimamente y es que las temporadas se me quedan cortas. Estoy acabando bastante bien.No sé si es por el hambre de fútbol que tengo, que la sigo manteniendo a tope y que siempre quiero más, o por qué, pero la verdad que la he acabado bastante bien y con muchas ganas. Es cierto que se agradece estar ya de vacaciones porque ha sido un año intenso entre LaLiga, la Conference League o la Supercopa de España, pero lo cierto es que cada día disfruto aún más si cabe del fútbol.Quiero disfrutar lo máximo posible y eso es lo que me hace que se me hagan cortas.

En la vida, como en el deporte, el hambre, la ilusión, la energía que se pone en lo que se hace es importante...

Para mí es algo primordial. Son ya muchos años en este deporte, en la elite.Puede haber momentos en los que pasan algunos baches. Como nos ocurre a todos, pasamos por momentos en los que el día a día cuesta más, pero por eso es primordial tener esa ilusión y ganas de querer ir a entrenar, de jugar al fútbol, de seguir viviendo momentos y eso es lo que intento mantener intacto. Está claro que en el momento que yo no me encuentre bien y que no tenga esa ilusión por seguir, tanto el fútbol me va a echar como yo mismo me echaré a un lado.

El fútbol, como muchos deportes, no espera a nadie...

Está claro que hay mucha gente que quiere estar en mi sitio, en mi lugar. Para mí es importante tener esa misma ilusión de los que están viniendo porque si no la tienes está claro que el fútbol no espera a nadie y, lógicamente, con todos los chavales que quieren estar en tu sitio si no tienes todo lo que te estoy diciendo el fútbol te echará a un lado, porque las ganas y la ambición de los que vienen por detrás te comen.

Una temporada marcada en sus primeros momentos por esa Conference League que llegó a estar en duda pero que finalmente pudisteis disputar.

Fue todo una situación agridulce. Empezamos celebrándolo con la afición y luego llegó en verano toda esa incertidumbre de no saber si íbamos a jugar. Nos lo habíamos merecido con creces sobre el césped pero nunca sabes lo que podía ocurrir. Estábamos hablando de un problema de hace muchos años en el que fue el propio club quien denunció para evitar que pudieran ocurrer este tipo de situaciones. Realmente todo aquello no nos dejó disfrutar aquel verano de lo que habíamos conseguido.

En el cruce, un clásico del fútbol europeo como es el Brujas, que acabaría llegando hasta las semifinales.

Sabíamos que nos había tocado uno de los rivales más duros y que iba a luchar por la competición, como realmente hizo. En ese momento te la juegas como si fuera una final porque los dos teníamos la sensación de que el equipo que pasara la eliminatoria llegaría lejos, como así pasó. El primer partido en casa (1-2) se nos hizo largo. Luego en la vuelta, estando ya más preparados, nos pusimos 0-2 pero algunos fallos puntuales nos llevaron a ese 2-2 y caer eliminados. Ya sabemos cómo es Europa. Al final, si pecas, si cometes fallos, no te perdonan. Y fue lo que nos ocurrió allí cuando lo teníamos más cerca que nunca. Una pena pero fue una nueva experiencia, una nueva competición de la que he tenido la posibilidad de disfrutar. Como jugador de club he podido disfrutar de todas las competiciones –Champions League, UEFA Europa League y Conference League– que existen. Eso, para un jugador que con 21 años salió de casa, es impresionante.

Una temporada en la que también tuviste la oportunidad de disfrutar de la Supercopa de España. ¿Cómo fue esa experiencia?

Muy diferente a todo lo demás. Entendemos que haya contratos de por medio, que beneficie economómcamente al fútbol español por los beneficios que reporta y que ayuda a los clubes, pero no se disfruta tanto como si se jugara en España. Sabes que estás allí por un contrato, por dinero. Respondes como un profesional, pero... Para mi no fue un torneo del que disfrutara mucho. Acudes con las ganas de hacer las cosas bien, de meterte en la final y levantar un título pero todo lo que conlleva la disputa de la Supercopa en Arabia no me gustó.Es un recuerdo que te llevas de por vida pero no me sentí cómodo...

¿Eres de los que entienden que el fútbol debe ser de los aficionados?

Si, el fútbol es para los aficionados.Que la afición, que la gente de fútbol no pueda disfrutar de su club, de su equipo en una semifinal de la Supercopa de España está un poquito lejos de lo que opino. Toda esa pena que siente el aficionado por no poder estar apoyando a su club nosotros lo sentimos igual.

La Supercopa de España me lo apunto a mi currículo pero no será algo que tenga como el primero de mis recuerdos toda mi vida, no es algo que me haya dejado marcado, cómo sí fue lo que vivimos en la final de Sevilla –final de la Copa del Rey de 2023– que aún me pone los pelos de punta.

¿En lo colectivo, qué sensación te ha dejado esta temporada 2023-24?

La sensación que me ha dejado la temporada es de irregularidad. Hemos tenido fases de temporada con momentos en los que no hemos estado en dinámica buena de juego, con resultados que no nos acompañaban... Después tuvimos meses en los que lo levantamos. Y todo ello con un final de temporada en el que, pese a la mejora notable de juego y sensaciones, no hemos tenido resultados.

Sensación de irregularidad pero en la que Osasuna ha cumplido sus objetivos.

Aunque hablemos de irregularidad, estamos hablando de una temporada en la que Osasuna no ha pisado en ningún momento puestos de descenso y ha quedado a mitad de tabla.Decimos irregular pero porque veníamos de donde veníamos, de una temporada histórica.

Es que si cogemos la temporada 2022-23 como referencia, histórica para Osasuna en Liga y con esa final de Copa, todo va a parecer irregular.

El fútbol es así. Hemos acabado en mitad de la tabla, no hemos sufrido por mantener la categoría.Es cierto que estamos hablando de una de las permanencias más baratas de los últimos años porque los de abajo no terminaban de sumar de tres en tres. Es verdad que eso lo facilita todo, pero quedar en mitad de la tabla lo firmaba cualquiera. Cuando te preguntan qué es lo que quieres para una temporada, lo primero que pides es la permanencia. Es lo más vital e importante para los clubes en Primera. Hemos visto muchos equipos gastando millonadas para hacerlo y luego mira...Es lo bueno que tiene Osasuna, que no se vuelve loco, sabe con qué trabajar, lo que tiene, lo que puede y a partir de ahí tiene una buena base para seguir luchando por esa permanencia. Y si podemos soñar, soñaremos, como hicimos el año pasado.

¿En lo personal, como cierras la temporada?

En lo individual he terminado contento de haber disfrutado de tantos partidos este año. Es verdad que la polivalencia, algo que llevo de marca de por vida, me ayuda a jugar muchos partidos.Este año para mi ha sido un máster de posiciones porque cada semana no sólo era ver si jugaba sino en qué posición lo hacía. En los dos laterales, en los dos carriles, en los dos extremo... Incluso mediapunta - delantero en Donosti. Ha sido como un pequeño máster pero desde pequeño siempre he estado preparado para ello.

Y te han respetado las lesiones...

La más importante que he tenido ha sido una de tres semanas. Eso es vital.En la anterior temporada tuve una lesión de cuatro meses.Me obligó a perderme muchos partidos, pierdes ritmo, dejas de disfrutar de la competición.

Te queda un año en Osasuna, cambio de entrenador... ¿Cómo ves el futuro más inmediato?

Con ilusión, como hemos hablado al principio. Estamos apenados por la marcha de Jagoba Arrasate –se ha marchado a Mallorca– por todo lo que ha dado a este club pero con la ilusión del nuevo proyecto que supone Vicente Moreno.Intentaremos sumar lo máximo posible en todo lo que pida, estar disponible cada jornada y a partir de ahí disfrutar, disfrutar y no pensar más allá porque si empiezo a pensar en lo que pueda ser el futuro más allá de un año me haría no rendir tan bien como me gustaría.

¿Agobia tener por delante un único año de contrato?

Es una situación que he vivido siempre. Cuando hablo con compañeros sobre la duración de los contratos, siempre les pido valorar la suerte que han tenido por no haber estado en categorías y clubes donde en ocasiones ni tienes contrato. Estar a un año vista no es algo nuevo. Así he estado toda mi vida.Incluso cuando estuve en el Leganés estuve uno más uno en función de los partidos que jugara. Sé que voy a estar tranquilo y haré todo lo que esté en mis manos para que sigan contando conmigo y a partir de ahí pueda tomar la decisión oportuna.

«Estoy muy feliz por el ascenso, pero el Real Ávila aún debería estar más arriba»

Desde lejos ha seguido muy cerca RubénPeña a su Real Ávila, aquel equipo al que llegó cuando José ManuelManzano y Pepe García lideraban el proyecto encarnado o con el que se quedó a las puertas del ascenso a la entonces Segunda División B con aquel equipo liderado desde el banquillo por José Luis Diezma y formado por jugadores como Pito, Gustavo, Trujillo, Cabezudo, Féliz, José Maria 'Finidi'... Un equipo al que el Barakaldo sacó de los playoffs de ascenso. «Estoy muy feliz de que por fin el equipo haya ascendido pero creo que el Real Ávila aún no está donde debería estar. Ya he jugado en muchas categorías, he jugado contra muchos rivales... Ávila debería estar más arriba. Tenemos fútbol para ello, aunque no sé si el apoyo suficiente de todo el mundo para conseguirlo. ¿A quién no le gustaría tener al Real Ávila en Primera RFEF?Creo que es el objetivo que habría que marcar aunque no a corto plazo. Ahora mismo todo es una incertidumbre, una nueva categoría... Ahora el objetivo es sellar la permanencia, asentarte en la categoría y a partir de ahí ir a por más con todo, pero necesitas el apoyo de todo el mundo para que el Real Ávila siga creciendo y pueda estar en otra categoría donde podríamos estar perfectamente».

«Si el Leganés necesita volver a ascender está claro, tiene que tener un abulense en su plantilla»

No ha sido el ascenso del Real Ávila el único que ha disfrutado esta temporada. De Segunda a Primera ascendía el Leganés de Borja Jiménez, un club en el que el abulense jugó dos temporadas logrando el ascenso a Primera División, el primero del club pepinero a la máxima categoría. «Estoy muy feliz no sólo por el Leganés sino también por una persona como Borja Jiménez, segundo entrenador con José Luis Diezma. El Leganés ya sabe que si quiere conseguir ascensos tiene que ser con alguien de Ávila en su plantilla.Es anecdótico que sus dos ascensos a Primera hayan sido con un jugador abulense y ahora con un entrenador abulense. Si vuelven a bajar a Segunda, deben firmar alguien de Ávila para subir» ironiza el abulense, feliz poor los de Butarque y feliz por Borja Jiménez, con quien compartió aquella temporada 2011-2012.