Había avisado María de las Mercedes 'Peke' sobre lo que le esperaba al ÁvilaSala Ávila Auténtica en la cancha del CDE Leganés FSMasdeporte. «Nos vamos a encontrar con un rival de Segunda División». Dicho y hecho. Las abulenses perdían por un contundente 9-1 ante un ex de Primera División. «El resultado da rabia. Aunque fueron superiores no merecimos tanto» valoraba la entrenadora del equipo. «Esto es Segunda División.Se nota que ellas tienen un punto más. Las que tenían iban a la escuadra o con un enorme peligro» analizaba en un choque que llegaba al descanso con un 4-0. Lo cierto es que en la primera mitad tuvieron buenos minutos de juego las abulenses, con ocasiones y algún que otro lanzamiento al palo. No las sonrió la fortuna. Todo lo contrario que a su rival, que en tres contras rompió el partido. «El 4-0 al descanso nos mermó. Quizás nos faltó tener una mejor lectura de juego, cerrarnos mejor». El 4-1 de Naiara en el inicio de la segunda mitad sirvió para maquillar el marcador, que siguió creciendo por la eficacia de las madrileñas. «Era totalmente distinta a la nuestra» asume 'Peke' tras la derrota en el PabellónOlimpia.

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS G P

1 Bembivre 6 2

2 Majadahonda 6 2

3 Segosala 6 2

4 Leganés FS 4 2

5 Grupo Forma-T 4 2

6 At. Navalcarnero 4 2

7 Valdetires 3 2

8 El Gaitero Rodiles 3 2

9 Arriva Alcorcón 3 2

10 Ourense 3 2

11 Ávilasala 3 2

12 FCMeigas 1 2

13 CDEMuslera 0 2

14 Save Family Mioño 0 2

15 Viaxes Amarelle 0 2

16 Gijón FF 0 2

JORNADA 2

Grupo FormaT 2-2 Navalcarnero

Valdetires 5-0 Mioño

Ourense 3-4 Majadahonda

Viaxes 1-3 ElGaitero Rodiles

Gijón FF 1-9 Bembivre

Leganés 9-1 Ávilasala

Arriva 3-1 Meigas

Muslera 2-3 Segosala