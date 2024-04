Como portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha vivido con «tristeza» una histórica cuestión de confianza que ha perdido su partido, lo que deja el futuro del Consistorio en manos de que la oposición presente una moción de censura que dice no temer. Como presidente de Por Ávila se muestra orgulloso del estado de salud de su formación en estos momentos.

Una vez que se ha celebrado una cuestión de confianza por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ávila, ¿qué sensación le queda?

De tristeza. Cuando entras en política estás para servir a tus ciudadanos y para trabajar y desarrollar políticas que sean eficientes. Llegar a estos mecanismos normativos para poder desbloquear una situación como esta al final es incómodo y produce tristeza porque estás sufriendo ese bloqueo al que la oposición está sometiendo a la ciudad de Ávila, y eso no es fructífero para nadie.

¿Pudo hacer más el equipo de gobierno para no llegar hasta aquí?

Siempre hay que intentar, en primer lugar, mirarse a uno mismo, intentar analizar las situaciones y el porqué se ha llegado a este punto. Por ese motivo insistimos en las reuniones de ámbito técnico, dando participación a los diferentes servicios para en primer lugar elaborar las ordenanzas, pero el paso del tiempo y de la deriva política nos ha venido a mostrar la realidad, que no es otra que ese pacto a tres bandas para el bloqueo ya estaba consolidado. Hay que intentar seguir por la senda del diálogo, pero también esperando que alguna de las formaciones de la oposición modifiquen su deriva actual.

Póngase en la piel de la oposición, ¿habría actuado diferente?

Por supuesto. Me pongo en la piel de VOX y no me fiaría del Partido Popular. Me pongo en la piel del Partido Socialista y creo que están en una situación única para poder incidir en el gobierno municipal con políticas de su formación, y conozco la piel del Partido Popular y por eso no pertenezco al mismo.

¿Cómo interpreta que las tres formaciones, dispares entre sí, coincidan en su posición contra el equipo de gobierno?

Porque escenifican el bloqueo a la ciudad de Ávila. Aunque lo quieran ocultar por medio de las votaciones en las comisiones o con diferentes justificaciones, esa posición lo que viene es a refrendar el bloqueo a la ciudad de Ávila.

¿Apostarán todo al PSOE para intentar llegar a acuerdos de cara a los tres años que quedan?

No. Apostamos al consenso, al diálogo y a la política de altura de miras.

Pero en el Pleno del pasado viernes se dirigió expresamente al PSOE en dos ocasiones para invitarles a un pacto…

Y a VOX también. A las dos formaciones, porque el PP en todo lo que sea beneficioso para Ávila que venga de la mano de Por Ávila está claro que no van a entrar, lamentablemente, por lo que sólo nos quedan explorar las vías del Partido Socialista y de VOX. VOX tiene el escollo de las liberaciones y por eso les hemos hecho la invitación pública de que si no quieren las liberaciones pueden entrar en el equipo de gobierno sin ellas, y sobre el Partido Socialista vuelvo a decir que no entiendo como una formación histórica en Ávila, con la posibilidad que tiene de incidir en las políticas municipales, deseche esa opción.

Entre PSOE y VOX, ¿de quién se fía mas?

Me fío de los 11 concejales de Por Ávila.

¿A quién prefiere de socio entre PSOE y VOX?

A quien quiera lo mejor para los abulenses.

¿Y quién cree que puede dar el paso antes para poder llegar a un acuerdo, PSOE o VOX?

He aprendido que en política en un año cambian muchísimo las cosas. VOX tiene poco margen de maniobra por el pacto que tiene de gobernabilidad en la Junta de Castilla y León, y en el caso del PSOE, igual que hemos podido llegar a entendimientos como sucedió con la tasa de basuras, creo que con esa altura de miras que solicitamos podría haber acuerdos.

¿Quién cree que ha salido peor parado de todo este proceso?

Los abulenses. No es el alcalde, no es el señor Budiño, ni lo es Por Ávila. Son los abulenses, porque se demora la ejecución de un presupuesto necesario y justo en base a los ingresos que nos han permitido tener.

¿Y a nivel político ve algún perjudicado especialmente?

Los partidos de la oposición, porque va a quedar retratado que si no son capaces de llevar a cabo esa moción de censura, quedará claro que todo lo que han hecho ha sido simplemente el bloqueo por el bloqueo.

Ha reconocido que está siendo un mandato incómodo, ¿lo esperaba así en junio?

No, jamás pensé encontrarme con este bloqueo ni con estas dificultades. En este punto quiero recordar que en Por Ávila seguimos siendo los mismos, 11 concejales, y esta misma situación y tesitura la tuvimos hace cuatro años y siendo prácticamente las mismas personas conseguimos llegar a acuerdos, algo que ahora mismo está siendo imposible.

¿Ve voluntad o posibilidad de que se reconduzca la situación?

Verlo, no; esperarlo y desearlo, sí.

¿Qué está siendo más difícil, lidiar con la oposición o con algunos técnicos municipales?

Con la oposición, por supuesto, porque entran los intereses partidistas y políticos, y ahí no depende simplemente de dos personas que pueden llegar a un acuerdo, se dan la mano y finaliza el trabajo o la negociación. Aquí lo que se ve siempre es que hay intereses por detrás que lógicamente ni siquiera los compañeros del Ayuntamiento pueden manejar.

Con medio año para ejecutar el presupuesto, en el mejor de los casos, ¿qué opciones ve para llevarlo a cabo?

Tendremos que intentar ser más rápidos, eficientes y eficaces para poder desarrollarlo lo máximo posible. Se ha visto que cuando tenemos el margen temporal normal y ordinario conseguimos ejecutarlo prácticamente al 100%, pero ahora nos tocará trabajar con celeridad para intentar ejecutar todo lo posible.

¿Priorizarán algún aspecto del presupuesto dada esta situación?

Lógicamente hay capítulos como el ámbito social o ese cambio que queremos y deseamos para Ávila que hay que potenciar. Para ese cambio nos eligieron los abulenses y pasa por el capítulo de inversiones, por eso no podemos prorrogar un presupuesto, sino que tenemos que dar cabida a esas inversiones, que son prioritarias para la ciudad de Ávila porque las necesita.

¿Qué futuro ve en lo que queda de mandato para el Ayuntamiento?

Desde Por Ávila, y como su portavoz lo digo, aseguramos trabajo, pero la situación no depende de los once concejales de Por Ávila. Tenemos que llegar a acuerdos, y espero y deseo que alguna de las formaciones de la oposición sopese lo que está pasando en este Consistorio y podamos llegar a alguno.