La subvención del Ayuntamiento de Ávila a la Junta de Semana Santa de Ávila seguirá siendo este año de 50.000 euros, cumpliendo de esta manera con la dotación económica que viene estipulada en el convenio que tienen firmadas ambas partes y que está en vigor hasta el año 2025. El acuerdo se ratificará en el Pleno del próximo viernes, y de esta manera quedará enterrada una polémica que surgió la semana pasada y que ahora queda cerrada.

Fue en la pasada Comisión de Turismo cuando los tres partidos de la oposición, PP, PSOE y Vox, votaron a favor de no aprobar la subvención de 50.000 euros, con la opción de reducirla para destinar parte de ese dinero a ayudas sociales.

Ante esa situación, desde el equipo de gobierno se encargó un informe jurídico a la Secretaría del Ayuntamiento para conocer en qué situación podría quedar el Consistorio abulense en caso de que, atendiendo a lo dictaminado en esa comisión, no se cumpliera el acuerdo firmado con la Junta de Semana Santa en 2022, con vigor hasta el año 2025.

Una vez elaborado ese informe, la opinión aportada desde la Secretaría municipal es que el convenio se debe cumplir, toda vez que no está denunciado por ninguna de las dos partes y que no hay motivo para que desde el Ayuntamiento no se atienda lo firmado y se mantenga la subvención por el importe marcado desde el inicio.

Ese escrito recoge como opción principal el cumplimiento del convenio, pero también valora la posibilidad de que se alcance un acuerdo con la Junta de Semana Santa para minorarlo económicamente o que, directamente, se rompa y se rebaje el dinero, lo que podría conllevar consecuencias jurídicas si hubiera denuncia por parte de la Junta de Semana Santa.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ávila, reunida en la jornada de esta martes, conoció el contenido del informe jurídico, y otro desde el área de Turismo, y de cara al Pleno del próximo viernes, en el que se tendrá que votar la concesión o no de la subvención nominativa a la Semana Santa abulense, las posiciones de los partidos de la oposición cambiarán de lo inicialmente manifestado en la comisión, por lo que la subvención quedará aprobada en sus términos originales y que aparecen fijados en el convenio entre ambas entidades.

Desde la Junta de Semana Santa, que también ha conocido ya el contenido del informe jurídico, se quiere pasar página de esta polémica y centrarse ya en la organización de los actos que ya están en marcha o que lo estarán en breve. Convencidos de que finalmente recibirán la misma cantidad que en los últimos años, continuarán sus actividades en base a esos ingresos y olvidan la controversia para intentar ofrecer a los cofrades, abulenses y visitantes la mejor Semana Santa posible, animados por las buenas expectativas de ocupación hotelera, que apuntan a que se rozará el lleno en la capital y también en la provincia.

Por cierto, que para la jornada de hoy está previsto un encuentro de la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ávila, Jesús Manuel Jiménez, ya que serán los encargados de inaugurar la exposición de fotografía y entregar los premios del XXXI Concurso de Fotografía Religiosa Abulense.