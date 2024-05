«El periodismo se defiende haciendo bien el trabajo cada día»

La voz de Helena Cerveto (Barcelona, 1983) se escucha en la emisora de Radio Nacional de España (RNE) en Ávila desde hace justo ahora trece años. Aquí le trajo su profesión y aquí permanece desde entonces, primero con esa sensación de provisionalidad que inevitablemente lleva consigo la temporalidad laboral, pero que finalmente y contra todo pronóstico ha propiciado «un vínculo mucho más fuerte» con esta tierra, en la que ha acabado echando raíces. «Vine por tres meses, pero los contratos se fueron prolongando en el tiempo, aunque nunca tuve en perspectiva que se iba a largar tanto, así que durante los primeros años era un vínculo sobre todo laboral» que después fue afianzándose hasta acabar abarcando también el ámbito personal y el emocional pese a que nada le unía a Ávila cuando recaló aquí entonces procedente de Amsterdam, donde trabajaba en una emisora de radio pública destinada a la población latinoamericana.

Criada en Canarias, cuyo inconfundible acento le acompaña en su conversación pausada y reflexiva, confiesa que es periodista de vocación y que desde muy niña tuvo claro que quería dedicarse a la radio. «Mi madre sigue escuchándola todo el día, pero de la infancia tengo muy marcado el recuerdo de ella escuchando los fines de semana el programa de RNE 'No es un día cualquiera', que sigue manteniéndose en antena en la actualidad, por eso cuando hice el Máster de Radio Nacional de España yo quería hacer prácticas con Pepa Fernández a toda costa, pera mí ella era como una más de la familia», narra nuestra protagonista de hoy.

Aquella fascinación infantil por el medio radiofónico la llevó a estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y después a matricularse en el máster de radio de la emisora pública. A su término, hizo prácticas en RNE, donde fue encadenando contratos en distintos formatos y programas, principalmente en el ámbito cultural, que es precisamente con el que más identificada se siente, de ahí que además de los informativos locales de Ávila Helena Cerveto lleve tres años dirigiendo y presentando La Tronera de Castilla yLeón, un programa de contenido cultural que se emite semanalmente en el circuito regional de RNE y que le «aporta mucho» desde el punto de vista profesional, pero también le da muchas alegrías en lo personal, dos facetas que suelen ir de la mano para la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a esta profesión. «Es un programa muy dialogado, de charlas, en el que no solo cuento lo que pasa culturalmente en Castilla y León, sino que intento centrarme en la gente de la cultura de la región, un ámbito que es mucho más rico de lo que yo pensaba porque he descubierto que aquí hay mucho gente luchando duro por hacer cosas muy buenas, lo que ocurre es que no tienen el foco que tienen otros, no se les conoce tanto», explica. Y al hilo de esta reflexión le preguntamos si no tiene la sensación de que en territorios limítrofes como el nuestro, la Comunidad de Madrid acaba eclipsando peligrosamente no solo nuestra economía y nuestra sociedad, también nuestra cultura. «Sí, los tentáculos de Madrid son enormes a todos los niveles, en lo cultural sucede sobre todo en las provincias que estamos muy cerca, como Ávila, de hecho tengo la sensación de que esa cercanía nos ha perjudicado impidiendo que determinadas propuestas funcionen o no acaben de encajar», responde Helena.

Sus trece años trabajando en la emisora de RNE en Ávila han sido para ella «un aprendizaje en muchos sentidos», nos cuenta. «En lo profesional, creo firmemente que el periodismo local es una escuela que te curte muchísimo», afirma convencida, precisamente ella que venía de Madrid, de cubrir «una noticia al día», abordando el trabajo con un nivel de «especialización» que no tiene nada que ver con su día a día abulense. «Llegar aquí fue casi como empezar de cero en lo profesional porque ni los ritmos, ni las dinámicas ni los enfoques» de la actualidad tienen mucho en común con los de quienes tienen el «privilegio» de ejercer un periodismo más sosegado, sobre todo en medios públicos como RNE. «Es verdad que esa noticia la dábamos en formatos diferentes y en distintos horarios del día, pero en el periodismo local cubres cuatro ruedas de prensa en una mañana de temas dispares y tienes que centrarte en lo más esencial para llegar al informativo a tiempo dándolas todas», explica. «Con sus pros y sus contras, yo defiendo el periodismo local a capa y espada, sería necesario que todos los periodistas pasáramos por ello, igual que creo que todos deberíamos conocer la otra realidad, la de tener más tiempo para abordar los temas con algo más de tiempo», plantea. Eso es precisamente lo que peor lleva de su profesión, la sensación de no poder abordar los temas con algo más de sosiego y de profundidad.

En este momento en el que el periodismo está en el punto de mira debido precisamente a la mala praxis de determinadas empresas de comunicación, que apuestan por publicar noticias sesgadas, con enfoques completamente parciales de la realidad que acaban desacreditando a los profesionales y perjudicando a la vida pública de este país, preguntamos a Helena Cerveto qué se puede hacer ante esa deriva. «En todos los momentos de extremismo y polarización de la Historia, los medios de comunicación están en medio, el periodismo es una profesión muy vulnerable en el sentido de que estamos en el punto de mira de todo, de las fuerzas sociales, políticas y económicas, pero creo que aquí, como en todos los ámbitos, hay buenos y malos profesionales, igual que hay empresas que ejercen una mala praxis y otras que lo hacen bien, por eso creo que lo que podemos hacer es mantenernos firmes en nuestra labor, intentar aplicar los principios del periodismo en el día a día, el periodismo se defiende haciendo bien el trabajo, creo que el buen periodismo al final se acaba reconociendo, yo me desmarco de los medios que difunden bulos premeditamente y tenemos que hacerlo porque no todos los periodistas somos iguales», defiende.

Cada día laborable, a las 7,25 horas, a las 8,45 horas y a las 13,55 horas pueden escuchar a Helena Cerveto en RNE en Ávila. Ella es una convencida del «servicio público» que representa esta emisora, a través de cuyos micrófonos le encantaría dar «cualquier noticia noticia que signifique evolución y movimiento para esta provincia, me alegro cuando a Ávila le pasan cosas buenas», asegura. Y aquí rompe una lanza: «En Castilla yLeón está habiendo un movimiento súper interesante de gente joven que está dándole la vuelta al sentido de ser castellano-leonés y ha tomado el término con orgullo, pese a las dificultades están luchando por esta tierra», subraya. Y pone como ejemplo a un grupo de jóvenes que están impulsando una publicación llamada 'La perdiz roja', «un movimiento que me encantaría que llegara a Ávila y que está intentando reflotar y resignificar lo que es estar en Castilla y León», elogia.

