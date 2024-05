La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiente desplegado un amplio dispositivo de búsqueda de un anciano en la localidad de Navahondilla, en el Valle del Tiétar. La Guardia Civil informó del suceso al Centro de Emergencias 112 a las 22,42 horas de anoche, momento en el que comenzó el dispositivo.

Se trata de un anciano de 82 años de edad y enfermo de Alzheimer, que se escapó de la residencia de la localidad, y se extravió ayer entre las 20,30 y las 21,00 horas de la tarde. El alcalde de Navahondilla, Jesús García, ha afirmado que están buscándole por un amplio perímetro, con centro en la propia residencia. "Se está buscando por una zona muy amplia, con un radio de unos tres kilómetros mínimo, porque ha llegado hasta la zona de Navahonda también", ha comentado a este periódico. García asegura que no es la primera vez que este hombre desaparece sin decir nada. De hecho, hace varios meses encontró a este hombre en una situación parecida. "Él me decía que se quería ir a Madrid. Lo encontré en una parada de autobús a unos tres kilómetros porque se quería ir a Madrid. Ayer fui por esa zona cuando me avisaron de que había desaparecido, pero no lo encontré", ha explicado el alcalde.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias tiene movilizado el puesto de mando avanzado con un equipo técnico del centro coordinador de emergencias, el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento y la unidad Fénix de drones. También forman parte del dispositivo de búsqueda varias unidades de la Guardia Civil y está prevista la incorporación de voluntarios de Protección Civil, bomberos de Ávila y agentes de Medio Ambiente. Además, se solicitó desde el primer momento la colaboración de medios de emergencias de la Comunidad de Madrid, ya que la zona de búsqueda es limítrofe con esa región autónoma. Todos ellos acompañados de vecinos de Navahondilla, que desean encontrar al hombre sano y salvo lo antes posible.