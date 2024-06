La Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila (FAVA) ha solicitado al equipo de gobierno municipal una reunión, que afirman que es la tercera vez que la solicita, cuyo objetivo sea aclarar la cuantía que finalmente recibirán las asociaciones de vecinos.

Explica la FAVA que "tras la comunicación por parte de diez de estas asociaciones de que no iban a realizar actividades de verano o semanas culturales, el Ayuntamiento hizo publico en los medios de comunicación que se habían consignado 70.000 euros pero a la Federación le enviaron una petición de presupuesto de 40.000, por lo que no cuadra del todo", una petición que, añaden, "llegó horas después de que las asociaciones de vecinos hicieran publica su intención de no realizar actividades por falta de apoyo municipal, por lo que entendemos que, lamentablemente, se necesita un cierto empujón, para que se pongan a trabajar más rápido".

El contenido del registro, insisten desde la FAVA, "nos hace referencia a 40.000 euros consignados, no a 70.000, pero desconocemos en base a qué solicitan este presupuesto, ya que el alcalde comunicó en diciembre que no se prorrogaba el convenio, que FAVA denunciaba el pasado marzo, dejando claro que no iba a mantener un convenio con las condiciones actuales, aunque el Sr. Budiño se afanó en recalcar que no había convenio, por lo que o en el Ayuntamiento hay una cierta falta de comunicación interna, o actúan a veces como si no fuera con ellos nada para salir a los medios de comunicación a intentar ocultar sus carencias a la hora de gestionar el Ayuntamiento".

Por todo ello, acaba explicando la Federación de Asociaciones de Vecinos, "tras dos peticiones de reunión hemos solicitado por tercera vez la misma reunión que ya solicitó en dos ocasiones, siendo el silencio la respuesta recibida, para que podamos aclarar todo el asunto, reunión que se producirá cuando decida el equipo de gobierno, ya que FAVA se ha puesto de nuevo a disposición de Ávila y su Ayuntamiento para mejorar la vida de los vecinos y el desarrollo de ésta".