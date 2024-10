"Siempre hay gente y me mantengo todo el año"

Noelia Alimentación lleva abierta casi diez años en la calle principal de El Fresno, lo suficiente para haberse convertido en el establecimiento de referencia para muchos vecinos. Su propietaria, Noelia Romo, espera seguir muchos más años surtiendo a una población de la que destaca su cercanía a Ávila y la respuesta de la clientela.

«Yo soy de Niharra, empecé a trabajar con mi jefa aquí y a los dos años me traspasó el negocio», algo que no se pensó mucho porque ya lo conocía, aunque siempre estaba el «miedo a cómo me irá». Pero funcionó. En sus estanterías y vitrinas tiene «un poco de todo», todo muy bien colocado, por cierto. Con conservas y otros productos de alimentación, pero también productos frescos (embutidos, preparados...), fruta, bebidas, pan y dulces, Noelia trabaja con proveedores de la provincia y es mucho más que «la tienda de los olvidos». Aunque es cierto que la mayoría de los vecinos hacen la compra grande en los supermercados de Ávila, por la cercanía, no son pocos los que hacen por comprar determinados productos en la tienda del pueblo para que «podamos seguir abiertos». Una respuesta que se agradece y valora. «La verdad es que viene mucha gente a comprar, se están portando muy bien conmigo y yo estoy contenta».

Ella es la única responsable y trabajadora del negocio y abre de lunes a sábado por las mañanas. «Descanso lo domingos y no trabajo por las tardes para poder estar con las niñas», nos cuenta, una apuesta por la conciliación que «se respeta». También está atenta a la demanda de la gente, lo que hace que vaya cambiando algunas referencias.

Sobre lo mejor de estar en El Fresno destaca «la tranquilidad, la respuesta y la cercanía de la gente y el horario», al no tener que competir con los horarios de las grandes ciudades. Otra «suerte» es que «me mantengo todo el año, porque en el verano se suman las fincas de alrededor y hay más movimiento», lo que compensa las temporadas más bajas y le aporta estabilidad. En cuanto a los inconvenientes señala, «por decir alguno, la venta ambulante», la cual cree que «habría que regular porque vienen mucho y cuando quieren».