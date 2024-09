Con todos sus integrantes sobre el parqué del CUM Carlos Sastre comienza oficialmente la pretemporada del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar.Bien es cierto que se iniciaron los primeros entrenamientos este lunes, pero aún quedaban jugadores por llegar. Ya los tiene a todos AntonioDéniz.Nuevo equipo, nuevo entrenador y nuevas ideas con las que comenzar a trabajar en las próximas semanas con una fecha marcada en rojo, el fin de semana del 12-13 de octubre, inicio de la temporada 2024-25 en la Tercera FEB y en la que los verderones visitarán al Perfumerías Avenida Xoborg.

Primera charla en vestuarios de Antonio Déniz y primer entrenamiento en pista. «Con ilusión, con ganas de trabajar, sudar, correr y preparar los primeros partidos, que van a llegar pronto» explicaba el técnico con su acento canario aunque con dos décadas en Ávila ya a sus espaldas.

Primeras semanas «de adaptación y para ver lo que realmente hemos fichado». Y está contento con lo que tiene entre manos. «Es lo que buscábamos» confirma. «Buscábamos dos interiores, anotadores... Willis, Estefanuto o Linde cumplen lo que buscábamos.Posiblemente tengamos un juego exterior de lo mejor de la liga en la primera línea inicial» detallaba ante un equipo formado por Fallou Ndiaye (pivot), Daniel Fernández Stefanuto (escolta), Santo Jesús Cabrera (pivot), Mario Linde (escolta), Mario García (ala-pivot), Isaiah Christopher Willis (escolta) , Yaroslav Dagotto (alero), JuanLópez Yuste (alero), Ian Vivero (base) y Fabio Valdivia (base).Junto a ellos un amplio grupo de chicos del Primera Nacional y Júnior Masculino. «Lo hemos hablado en la charla inicial. No sólo es venir a completar entrenamientos o completar plantilla porque nos falte algún jugador, sino que van a ser importantes de verdad. Están aquí para ganarse un puesto y nosotros poder contar con ellos desde el inicio».

El Hotel 4Postes Ávila Auténtica 2024-25, en marcha - Foto: David GonzálezCon un nuevo entrenador, nueva idea de equipo y juego. «Me gustaría un equipo que sea capaz de poder correr, de rebotear y soltar rápido ese primer pase muy rápido para generar superioridad de inicio. Agresivo en defensa, en el uno contra uno y en el juego de piernas para tratar de robar, que es lo que da puntos» analizaba, confirmando lo que dijo en su presentación. «Los jugadores ofensivos ganan partidos, los defensivos campeonatos, pero a mi me gustan los jugadores ofensivos. El CUM Carlos Sastre no se va a llenar con partidos de 40 puntos. Me gusta el rock&roll, me gusta correr» dijo entonces y lo mantiene como punto de partida para su nuevo equipo.

Para conjuntar al vestuario y empezar a transmitir sus ideas, «muchos días entrenaremos mañana y tarde» con la ayuda de Nicolás Alvarez, segundo entrenador, y FabioValdivia, preparador físico. «Vivir juntos, comer juntos, nos va a ayudar a cohesionar el grupo. Nos va a ayudar a convertirnos rápidamente en un equipo».

La primera puesta en escena de los verderones será el sábado 14 de septiembre en el CUM Carlos Sastre ante el Valladolid. El 21 y 28 de septiembre se disputará la Copa Castilla y León de Baloncesto, donde el Hotel 4Postes jugará dentro del Grupo B ante CABCarbajosa fuera de casa y el Perfumerías Avenida Xoborg en el CUM Carlos Sastre el 28 de septiembre a las 19,00 horas. Si juegan la final de Copa sería el cuarto partido de preparación.De no hacerlo jugarían un último amistoso para completar la pretemporada.

Gente de la casa y jugadores referentes, nuevo modelo en el Óbila

Nuevo presidente, Jonah Callenbach; nuevo entrenador, Antonio Déniz; y nueva fórmula para conformar el proyecto 2024-25 del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar. La temporada 2023-24 fue decisiva para poner en marcha otro modelo, nada que no estuviera ya inventado pero un cambio que parecía necesario. Durante todo el curso el equipo verderón arrastró el problema de la ausencia y déficit de jugadores referentes en pista, jugadores capaces de cambiarle la cara al partido desde lo individual cuando lo colectivo se atasca o no es suficiente. «Ficharía a un par de jugadores que apuntalasen el equipo ante situaciones de juego muy claras.No es una cuestión de pasar de una estructura de equipo a otra de manera drástica, pero ahora es el momento de la reflexión, de ver recursos y analizar lo que queremos hacer, si se quiere ir hacia otro modelo y planteamiento» decían recién terminada la temporada Evaristo Pérez aún con la duda en el cuerpo de si seguiría otro año.

El Hotel 4Postes Ávila Auténtica 2024-25, en marcha - Foto: David GonzálezLo ocurrido durante la temporada pasada, en la que el equipo estuvo a las puertas del descenso –se salvó en la última jornada– fueron el empujón definitivo a dar un giro al proyecto. Había que apostar por otra cosa. Ya en su presentación como nuevo presidente Jonah Callenbach dejó claro el cambio de estrategia. «No vamos a hacer 9-10 fichajes sino menos pero que sean de una notable calidad, mejores que los de casa. Queremos tener referentes en posiciones claves para poder competir con cualquier equipo. Hemos notado que por tener un equipo muy homogéneo muchas veces, cuando jugamos con equipos con jugadores por encima de la media, teníamos un agujero. Es una de las cosas que queremos cambiar. Es una estrategia con ciertos riesgos, porque los jugadores que fichemos tienen que rendir, pero pensamos que sin riesgo no hay diferencia». Insistió en ello AntonioDéniz cuando tomaba posesión del cargo. «Vamos a ser valientes. Haremos menos fichajes que otros años pero de más calidad. Vamos a apostar por la gente de casa, que deben crecer y tener minutos de calidad». Y aquellas palabras han tomado forma este verano.