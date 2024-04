Más de 2.700 firmas para salvar la hípica

Los abulenses quieren que siga habiendo hípica en Ávila, quieren su Concurso nacional de Salto de Obstáculos - Ciudad de Ávila y lo han dejado claro en la recogida de firmas que un grupo de aficionados a este deporte emprendieron hace apenas un mes y cuyo resultado llevaron este lunes al registro del Ayuntamiento de Ávila.Allí hacían entrega de las más de 2.700 firmas recogidas –«seguimos recibiendo firmas y si alcanzamos un número significativo volveremos a entregarlas»– con el objetivo de hacer recapacitar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila tras su decisión de suspender la edición de este año al no poder «garantizar» su financiación en un 2024 en el que concluía el contrato con One to Go, la empresa que lo venía gestionando en los últimos tres años –2021– y con la que existía la posibilidad de prorrogarlo un año más, con un coste anual de 73.353 euros.

Agradecía el respaldo María José Reviejo, que ponía voz ante esta iniciativa, a «todas las personas y establecimientos comerciales –cerca de un centenar– a los que hemos llevado las hojas de recogida de firmas» para una campaña que ha tenido un resultado «muy positivo» gracias a un «un número significativo» de firmas recogidas que esperan sirva al Ayuntamiento de Ávila para reflexionar ante la decisión adoptada.

«El objetivo es luchar para que el Concurso se lleve a cabo».Conscientes «de todos los problemas que existen en el Ayuntamiento» a nivel presupuestario, «creemos que se puede hacer un esfuerzo.Se trata de una actividad que reporta a la ciudad beneficios tanto económicos como deportivos» explicaba María José Reviejo. En 300.000 euros valoró el Consistorio el impacto directo de la actividad al finalizar la edición de 2023.

«Nos agradaría que nos recibiera el alcalde y la corporación municipal y poderles trasladar el pensamiento de la ciudad» deseaba este grupo de aficionados. «Que reflexionen, que recapaciten e intenten buscar una solución para que de verdad se lleve a cabo y no se pierda la tradición.

Suspendido en 2019 por culpa de la sequía y en 2020 por la Covid-19, en 2021 salió adelante de la mano de la empresa One To Go con un contrato de tres años más uno prorrogable que, de momento, no se ejecutará. «Nos da miedo que no se haga. Es un concurso cuatro estrellas y habrá ciudades que pujen por ello. Si se lo llevan, no sabemos cuándo volverá».