La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Eva Arias, asegura que desde su partido,«no valoramos suposiciones», en relación con un posible acuerdo con el grupo municipal del Partido Popular ante una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Ávila.

En la jornada del martes el Partido Popular emitió un comunicado de prensa en el que mostraba su intención de trabajar «con los otros dos grupos de la oposición para explorar las vías que desbloqueen la ciudad», cuestión que desde el PSOE aseguran conocer «sólo por la prensa», tal y como aseguró Arias, quien afirmó que «no tenemos más noticias que lo que hemos leído, nadie se ha puesto en contacto, por lo que no vamos a hacer valoraciones sólo de suposiciones, si tienen a bien llamarnos escucharemos qué tienen pensado ofrecer para mejorar la ciudad, pero no podemos decir mucho más porque no hemos entrado a valorar una situación que todavía no se ha producido».

La portavoz socialista no comparte la visión que desde el Partido Popular se hace de «bloqueo de la ciudad», comentando de que «de entrada no me gusta esa palabra y tampoco creo que sea cierto, porque el Ayuntamiento tiene mecanismos para seguir funcionando como queda demostrado con la cuestión de confianza o por la forma en la que se concedió la subvención a la Semana Santa. Hay herramientas para que no se paralice la actividad».

Ante la posibilidad de que finalmente se lleve a cabo esa consulta desde el Partido Popular «primero tendremos que saber a dónde quieren llegar», pero Arias ya avisa que «ya lo hemos dicho en otras ocasiones cuando se nos ha preguntado sobre este tema, y es que desde el PSOE vemos difícil llegar a un acuerdo con partidos de derechas. Es algo que hemos comentado en otras ocasiones y en esta posición nos mantenemos».

Ni siquiera el anuncio realizado por el portavoz de VOX, José Manuel Lorenzo Serapio, de que su partido no entraría en ningún equipo de gobierno pero no impediría un acuerdo entre el PP y PSOE, cambia la postura socialista,«no tenemos mucho que decir sobre esto, no hemos pensando en ninguna alternativa al respecto», comentó Arias.