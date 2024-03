Se cerró la Volta a Catalunya con el tradicional desenlace en el circuito de Montjuic, donde el abulense David González (Caja Rural Seguros RGA) sería protagonista en un final de etapa librado al sprint y en el que se codeó con los mejores. El de Fontiveros se colaba entre sus rivales para finalizar séptimo en una última etapa que se adjudicaba TadejPogacar (UAE), vencedor de etapa y de la general.

El circuito de Montjuic tensó las cosas en la última etapa con un pelotón muy menguado por el alto ritmo de los favoritos. Tanto el propio David González como sus compañeros Nicolau o Fernando Barceló rodaron siempre cerca de los mejores, y cuando llegó el ataque de Pogacar, David fue capaz de mantener el ritmo en la bajada y meterse en el sprint final y cerrar la carrera con buen sabor de boca.

«Me voy de la Volta a Catalunya muy contento con mi rendimiento y con el del equipo, toca seguir demostrándolo en los próximos objetivos» explicaba el ciclista abulense a la conclusión de la etapa. «Con los días me iba encontrando mejor. Sinceramente no me esperaba el rendimiento que he tenido. Súper contento y súper motivado de verme ahí» valoraba el abulense, que cierra su paso por la Volta en el puesto 76º.