El Rayo Popular Abulense, a ser campeón en Las Navas

La Provincial de Aficionados puede tener campeón este mismo fin de semana. Se decide la Primera División este domingo a las 12,00 horas en el Municipal de Las Navas en el duelo entre el líder, el Popular Rayo Abulense, y el segundo clasificado, Las Navas.A dos jornadas del final puede ser decisivo.

Diez puntos separan en estos momentos a ambos equipos, pero la situación no es lo que parece. No sólo cuenta Las Navas con un partido disputado menos tras la suspensión de su pasado encuentro ante el Bosco de Arévalo, sino que tiene recurrida sanción por alineación indebida en su partido ante el Atlético Candeleda, que no sólo le llevó a perder tres puntos sino a una sanción de otros tres. Parece complicado que los recupere pero este asunto ha impedido que el Popular Rayo Abulense sea ya el campeón. Por ello si este domingo gana el Popular Rayo Abulense será campeón sí o sí. Si pierde o empata, el campeonato seguirá abierto.