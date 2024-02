Caminar por la plaza de Italia no es una tarea sencilla. La proliferación de agujeros hace que transitar por este espacio exija un gran cuidado para no tropezar. Está previsto que pronto comiencen obras para dar una solución al estado que presenta este espacio, donde se ha demostrado, como en otros lugares, que los cantos rodados no aportan comodidad al viandante y su deterioro con el paso del tiempo es acusado.