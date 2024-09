Cambio de mes para la Ávila Monumental

La X Media Maratón y el II 10K Ávila Monumental, dos pruebas clásicas del calendario atlético de la ciudad, cambian de mes. Será el domingo 10 de noviembre (10,30 horas) cuando se celebre esta competición, enmarcada dentro del circuito del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se disputa en todas las urbes españolas con este distintivo.

Desde su creación, la fecha habitual de la carrera ha sido el mes de octubre. Sin embargo, una modificación del calendario autonómico (este año se celebrará en ese tiempo el Campeonato Autonómico de Media Maratón), obligó al Club de Atletismo Ecosport como organizador de la prueba a modificar la planificación. No obstante, lo que no variará será el recorrido, con salida desde los Cuatro Postes y meta en el Palacio de Congresos Lienzo Norte. El plazo de inscripción estará abierto hasta el jueves 7 de noviembre (tres días antes de la competición) y, por el momento, ya hay 600 atletas confirmados (500 para la Media Maratón y 100 para la prueba 10K). Para apuntarse es necesario rellenar el formulario de la web oficial www.mmavilamonumental.com. «Es una media maratón muy dura y poco atractiva para hacer tiempos. Pero los participantes vienen a disfrutar y así nos lo hacen saber», afirmó José Fidencio Morcuende, presidente del Club Ecosport, que espera alcanzar los 1.000 atletas de ediciones pasadas.

Como en cualquier prueba deportiva, habrá premios para los más rápidos de ambas disciplinas. Los cinco primeros clasificados (en versión masculina y femenina) de la Media Maratón recibirán un obsequio económico, además de trofeo. También se galardonará a los tres primeros de las categorías Máster, Senior, Sub-23, Sub-20 y Sub-18. En cuanto al 10K, habrá premio económico y trofeo para los primeros de la clasificación general y un lote de productos para los tres primeros de las cinco categorías. Junto a ello, todos los participantes contarán con la habitual bolsa del corredor que, este año, contará con dos prendas diseñadas exclusivamente para la carrera: una camiseta para el 10K y un chaleco para la Media Maratón. Además, desde la organización ofrecerán servicios de guardería, guardarropa, duchas y fisioterapia, entre otras cosas, para la mejor experiencia para los corredores.

La Media Maratón y, desde el año pasado, la 10K Ávila Monumental es una competición ineludible para muchos aficionados al atletismo que no podría disputarse si no fuera por la implicación de los patrocinadores, especialmente CaixaBank, Ágora Brokers y Grupo Cervera, y sin la colaboración del Ayuntamiento. «Es una carrera que está institucionalizada en el calendario y una de las más importantes del año para la ciudad de Ávila», declaró el concejal de Turismo, Fiestas y Deportes, Carlos López. No en vano, su belleza y su altitud la convierten en la prueba más especial del circuito.