La afiliación marca el récord en 16 años, con menos autónomos

El mes de julio pasado dejó la cifra del paro más baja en la provincia de Ávila desde el inicio del año 2008 y también la cifra media más alta en la afiliación a la Seguridad Social –el parámetro que pide la creación de empleo– desde esa misma fecha. Los 59.104 afiliados de media registrados en la provincia de Ávila en julio suponen, por tanto, el récord de la afiliación en Ávila en 16 años, en el marco de una escalada que se viene registrando, con algún altibajo, desde hace diez años y que ya permite tener casi a tiro el récord histórico, los más de 61.000 afiliados del año 2007. En esta estadística que, eso sí, no habla de términos de calidad sino de cantidad (no distingue entre tipos de empleos y jornada), hay un 'lunar' especialmente significativo, el de los autónomos. El colectivo ha venido menguando desde la crisis del 2008 y no acaba de recuperar las cifras de esa época, al contrario de lo que sí ha venido haciendo la afiliación general.

Así, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia de Ávila registraba en el mes de julio 13.859 autónomos, 262 menos que en el mismo mes del año pasado, 553 menos que hace cinco años (en prepandemia) y más de dos mil menos que hace 15 años, cuanto el autoempleo registraba más de 16.000 adeptos.

Los autónomos en Ávila están claramente a la baja y no son capaces de volver a flanquear la barrera de los 14.000. El periodo de lo que va de año (de enero a julio) se sigue saldando en negativo (hay menos autónomos que en diciembre de 2023) pero en los dos últimos meses se registró un tímido repunte, que en el caso de julio se cifró en 39 autónomos más en Ávila, en contraste con el descenso en Castilla y León y en el conjunto del país.

Con todo, el peso del colectivo de Ávila en la afiliación total sigue siendo superior al de la media regional. Los 13.859 afiliados en el régimen de autónomos suponen el 23% de todos los afiliados, un porcentaje que, eso sí, sigue menguando, no en vano en el año 2008 se acercaba al 30%. Estos números hablan a las claras del peso en la economía local y provincial de las pequeñas y medianas empresas, esto es, de autónomos solos o con uno o pocos empleados a su cargo.

Yes que en Castilla y León los autónomos apenas representan el 19% de la afiliación total. Si en Ávila casi uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad es un trabajador por cuenta propia, en la Comunidad la proporción es de casi uno de cada cinco afiliados a la Seguridad Social. Concretamente, la Comunidad cuenta con 185.659 trabajadores autónomos, lo que supone cerca del 19 % de la afiliación total, la cual viene situándose en máximos en los últimos meses, alcanzando los 990.429 afiliados durante el pasado mes de julio.

Además, es importante recordar que los autónomos de Castilla y León también son potenciales generadores de empleo por cuenta ajena, lo que les convierte en una doble fuente de creación de empleo.