Caro sigue sin dar su opinión sobre las primarias del PSCyL

Dice el refrán que «la ropa sucia se lava en casa» y el secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, lo hace suyo para no expresar su opinión sobre la decisión de la Federal de su partido de suspender las primarias del PSOE de Castilla y León. Y es que como indicó este miércoles, «nunca me he pronunciado sobre los problemas internos porque deben tratarse en el marco adecuado, pues el partido tiene mecanismos para expresar la opinión de manera interna y eso es lo que haré».

Caro dejó claro que su premisa siempre ha sido «no inmiscuirme en los problemas de otros partidos y no hacer públicas las diferencias dentro de mi partido». Y es que entiende que «lo que piden los ciudadanos es soluciones a sus problemas del día a día y existe un descrédito de la política por declaraciones que sólo generan malestar». «Nuestras cosas son nuestras y hay escenarios para poder decir las cosas y para votar, y lo que nos ocupa ahora es el Congreso Federal, para el que habrá una lista única de delegados y al que llevaremos las necesidades de Ávila para que vayan incluyéndose en las ponencias».

A preguntas de los medios, el dirigente socialista insistió en que «no hablo de mis ideas» y añadió que «hay que intentar tener mesura, pues cuanto menos hablemos, más rápido se curan las heridas». En ese sentido expresó su «máximo respeto» por los compañeros de partido que sí se han pronunciado sobre la suspensión de las primarias del PSCyL, como el diputado Manuel Arribas, pero aseguró que «eso no va con mi forma de ser».

Sí se pronunció, no obstante, a favor de que, de cara la Congreso Regional del PSOE, haya un único candidato, pues «sería lo lógico y lo que me gustaría».

Y respecto a si tiene intención de presentar candidatura para repetir como secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro no quiso pronunciarse y se limitó a señalar que «estamos en el Federal y tras él hay tres meses estatutariamente para el Congreso Regional y luego otros seis meses para el Provincial, con lo que estamos hablando casi de finales del año próximo».