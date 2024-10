"El sector inmobiliario en Ávila va a un ritmo pausado"

Ávila acogerá los días 25 y 26 de octubre el VIII Congreso Nacional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Un evento que reúne lo mejor del sector inmobiliario para, a través de una serie de ponencias, mesas de debate y píldoras especializadas, analizar desde la situación económica y el panorama jurídico hasta el factor humano, las valoraciones inmobiliarias, la financiación, la gestión del negocio y la construcción y promoción, así como las últimas tendencias en tecnologías disruptivas. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Salamanca y Ávila - COAPI, Valentín Rodríguez Alonso, explica los detalles de este congreso nacional y analiza la situación del sector inmobiliario en esta provincia.

¿Qué objetivos se marcan para este congreso?

Queremos visibilizar el sector inmobiliario a través de ponencias bastante atractivas, con personas de primer nivel, como el economista Gonzalo Bernardos y el investigador y académico Pablo Foncillas, entre otros, que hablarán sobre temas inmobiliarios y económicos actuales.

La idea es que la gente que trabaja en este sector esté actualizada y ver hacia dónde camina el sector inmobiliario en España.

¿Qué temas se abordarán durante esos dos días?

Se hablará de las perspectivas futuras del mercado inmobiliario, la financiación bancaria, los tipos de interés, el mercado de los token, la crisis económica importada, la compra de inmuebles para inversión o la tecnología aplicable al mundo inmobiliario. Queremos analizar otras formas de salida del mercado inmobiliario, por ejemplo para personas mayores...

Se trata de hacer un evento para que dentro del sector inmobiliario estemos unidos .

¿Qué participación se espera en este Congreso Nacional?

Calculo que asistirán alrededor de 200 personas. De momento ya hay más de 100 apuntados, por lo que estoy seguro de que a los 200 vamos a llegar porque mucha gente se apunta en las dos o tres últimas semanas.

¿Cómo se encuentra en la actualidad el sector inmobiliario en Ávila?

El sector inmobiliario va a un ritmo normal, pausado. A diferencia de lo que está ocurriendo en Málaga, Barcelona, Madrid... zonas tensionadas en las que se construye como locos y en las que los precios están desorbitados, en Ávila han subido las cosas, pero no se han desorbitado de momento, aunque depende de la oferta y la demanda. Donde hay más demanda es en las grandes ciudades, porque hay una transmisión de población de las zonas más deshabitadas a las más habitadas, mientras que aquí, como la población, aunque baja un poco, más o menos se mantiene, el sector inmobiliario es normal, sin grandes subidas de precios, ya que la oferta es la que hay y la demanda es constante.

¿Hay más apuesta por la compra de vivienda o por el alquiler?

Estamos teniendo un problema en todos los lados con el alquiler y no por que no haya gente interesada, sino porque no encontramos pisos para alquilar. En el momento en que se dice que son familias, salvo que sean funcionarios, es complicado, porque la gente tiene miedo a alquilar por la ley que hay.

Al final, el 90% de la gente que quiere alquilar es por que no puede comprar o por que no saben si van a permanecer un año, dos o tres en esta provincia. Lo que es recomendable y así se recomienda, es que si vas a estar cinco años o más en un sitio, merece más la pena comprar que alquilar, pero el que va a estar un año o dos, lo que debe hacer es alquilar.

¿A qué problemas se refiere al hablar de la nueva ley de alquileres?

A que la gente tiene miedo a alquilar a personas o familias que no tengan una estabilidad económica que garantice el cobro. Si es un contrato de temporada, no hay problema, pero la mayoría no quieren un alquiler por diez meses, como los estudiantes, y ahí surgen las dudas.

¿Cómo está el sector de los agentes de la propiedad inmobiliaria en Ávila?

Hasta ahora teníamos el handicap de que para colegiarse es necesario tener un título universitario y nos venía mucha gente que lleva trabajando en el sector inmobiliario hace quince años, pero que no tenía esa titulación. Por eso, el Colegio de Salamanca y Ávila ha creado, paralelamente al Colegio, una asociación para incorporar a todas esas personas que no tienen la titulación suficiente y ampararlas bajo el paraguas del Colegio Oficial. Al entrar en la asociación, ya tienen cursos de formación, seguros y otros servicios para que puedan trabajar bien y el consumidor esté satisfecho.

Ya tenemos varios asociados amparados por un grupo de profesionales que tenemos nuestros seguros y el consumidor así tiene mayor seguridad en caso de tener cualquier problema.

¿Qué servicios se ofrecen a los colegiados y a los asociados?

Lo primero, la facilidad de estar en un grupo para colaborar y realizar cualquier operación inmobiliaria, pues no es lo mismo estar solo que acompañado. Además, como Colegio, sacamos las pólizas de seguros de responsabilidad civil muchísimo más baratas, porque para las compañías aseguradoras no es lo mismo hacer un seguro que 20.000 en toda España. También facilitamos programas de tasación para ciertas acciones inmobiliarias y tenemos cursos de formación. De hecho, ahora hemos firmado un convenio con un proveedor de servicios que nos permite darles cursos, programas informáticos para trabajar, bases de datos...

De igual forma, les podemos facilitar la MVI (Metodología de Valoración Inmobiliaria), que es el sistema de los registradores para la valoración de inmuebles, que permite entrar en la base de datos para ver el precio en el que se han vendido todos los inmuebles de España.