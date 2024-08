Unidos por un mundo en paz

Hace unos meses nació en nuestra ciudad el Movimiento por la Paz de Ávila. Desde mayo, la asociación pacifista se reúne un día de cada mes para exigir «el fin inmediato de todas las acciones de guerra» que se dan en el mundo en la actualidad, tal y como solicita la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ayer, los miembros de la agrupación y público general se unieron junto al Monumento a los Derechos Humanos del paseo de Santo Tomás para pedir la paz.

En torno a una treintena de personas participaron en un acto donde el Guernica tuvo un papel protagonista. Cristóbal Medina leyó un manifiesto de su propia cosecha basado en este cuadro, que después se recreó en forma de puzzle participativo por los intervinientes. La música también jugó su papel, como en otras concentraciones similares (esta es la cuarta), con canciones llamando a la paz como 'Solo le pido a Dios' de León Gieco o 'No dudaría' de Antonio Flores. Un acto con el que se denuncia las lamentables situaciones que viven tantos y tantos países en el mundo. A todos se nos viene a la cabeza los conflictos en Ucrania y Palestina, pero, en la actualidad, coexisten 56 conflictos armados en el mundo (entre guerras y otro tipo de enfrentamientos) que involucran a 92 países (el dato más alto desde el final de la II Guerra Mundial) «Hay más de 50 conflictos bélicos que no salen habitualmente en los medios de comunicación. Son guerras que están medio olvidadas, que están produciendo muchas muertes y muchos desplazados pero que, como no salen en los medios, parecen que no existen», comentó Manuel Ignacio Candil, miembro del Movimiento por la Paz de Ávila.

Desde la organización pacifista tienen la puerta a abierta a personas y colectivos para que su voz suene con más fuerza y compartan sus mismas reivindicaciones. Se trata de un movimiento ciudadano asambleario que acepta a los nuevos miembros que deseen adherirse para luchar (de manera pacífica) por la paz. Para ello deben seguir sus mismos valores, que no son más que la defensa de la diplomacia, el diálogo y las garantías de ayuda y protección a los civiles víctimas de las guerras como medios para conseguir con estas lacras. Por ello se reúnen todos los lunes de cada mes, y lo seguirán haciendo hasta que paren estas atrocidades que están haciendo que el mundo no sea un buen lugar para vivir.