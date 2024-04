Delicada situación para un Óbila Club de Basket que en estos momentos está prácticamente descendido a Primera Nacional tras un fin de semana en el que, pese a cumplir con su parte ganando (83-66) el partido ante el Tartiere Auto GijónBasket, veía el domingo cómo sus más inmediatos rivales hacían lo mismo. Porque si Traumacor Culleredo ganaba alUniversidad de Oviedo por 64-71, el Estudiantes LugoRío de Galicia se imponía por 77-72 al Ucoga Seguros Chantada colocando al Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar al borde del descenso ante una última jornada en la que necesitará poco menos que un 'milagro' para conseguir la permanencia.Porque a los verderones sólo les vale ganar al Solgaleo Bosco Salesianos y esperar que Traumacor Culleredo o Estudiantes Lugo Río de Galicia no ganen.No hay más combinación posible. Porque cualquier empate entre equipos desciende directamente a los abulenses.

Mientras festejaban los chicos del Hotel 4Postes Ávila Auténtica ElBulevar, Evaristo Pérez llamaba la atención. Habían cumplido su parte el equipo, pero había que esperar.Porque pese a lo mucho que había en juego, no es hasta la última jornada cuando la Liga EBA obliga a unificar horarios. Y en ese detalle contenía la alegría del triunfo Evaristo Pérez, consciente de que el domingo debían jugar sus rivales más directos. Se esperaba la victoria de Traumacor Culleredo ante un ya descendido Universidad de Oviedo y llegó (64-71), pero se confiaba en un posible pinchazo del Estudiantes Lugo Río de Galicia ante elUcoga Seguros Chantada que no se produjo. Los del ex verderónCarlos Noguerol caían por 77-72 y encendían en la misma noche del domingo todas las alarmas, porque la calculadora y los cálculos colocaban a los verderones a las puertas del descenso.

Dicen las Bases de Competición que en caso de empate entre más de dos equipos –situación actual– se echará mano de diferentes criterios. Tomando como referencia los equipos implicados, la primera condición para decidir el orden son «los puntos obtenidos en los partidos jugados entre ellos, clasificándose en primer lugar el que sume más puntos», referidos en este caso la denominación puntos a los dos puntos que se otorgan por victoria y uno por derrota.

Continúan los criterios por «mayor diferencia de tantos a favor y en contra en la suma de los encuentros jugados entre ellos», el «mayor número de tantos a favor de uno en los encuentros jugados entre ellos», la «mayor diferencia de tantos a favor y en contra en la suma de todos los encuentros de la competición» y por último el «mayor número de tantos a favor en la sima de todos los encuentros de la competición».

Un listado de criterios en caso de triple o cuádruple empate que comienza con ese detalle de victorias - derrotas (puntos) entre los implicados y que hacen innecesario todo lo demás, porque el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar lo tiene perdido con todos ellos.

No le vale al Hotel 4Postes un empate en solitario ante Estudiantes Lugo Río de Galicia o Traumacor Culleredo. En el mano a mano es el equipo verderón el que desciende tras haber perdido el doble enfrentamiento ante sus rivales más directos.

En caso de un triple empate –situación actual– entre Estudiantes Lugo Río Galicia,Traumacor Culleredo y Hotel 4Postes, un empate que produciría si todos pierden en la última jornada, es el equipo abulense el que desciende, dado que no ha obtenido ninguna victoria ante estos rivales.

Podría producirse –lo más esperado– un cuádruple empate en la última jornada. Una situación que se produciría si el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar se impone al Solgaleo Bosco Salesianos y ganan sus partidos el Traumacor Culleredo y el Estudiantes Lugo Río de Galicia. En este caso también sería el Hotel 4Postes el que se iría al descenso.En ese escenario, Traumacor Culleredo contaría con un balance de 4-2 (victoria - derrota), Estudiantes Lugo 3-3, Bosco Salesianos 3-3 y Hotel 4Postes 2-4.

No hay combinación posible de empates que le den la permanencia a los chicos del CUMCarlos Sastre, que sólo tienen una opción, y pasa por ganar su partido ante el Solgaleo Bosco Salesianos, un equipo que ya cuenta con la permanencia asegurada, y esperar que no ganen Traumacor Culleredo o Estudiantes Lugo.Sin embargo el escenario para sus rivales es sencillo. Porque en la última jornada juega Traumacor Culleredo en su cancha ante el Caja Rural de Zamora, colista. Nadie espera que pierda. La otra opción –la única que se contempla– está en el partido que el Estudiantes Lugo Río de Galicia debe disputar en la cancha de Obradoiro Ames, un equipo que no se juega absolutamente nada.

En el Óbila Club de Basket son conscientes de todo ello. Por ello, su único pensamiento en estos momentos es ganar su partido –«nosotros a lo nuestro»– y esperar que Estudiantes Lugo Río de Galicia no gane en la cancha del Obradoiro. La permanencia sería un milagro.