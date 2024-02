Hotel 4Postes.

López Yuste (14), Serrato (12), Froufe (8), AarónGuzmán (10), Arija (10) -quinteto inicial- Callenbach, Alfons Pilan (11), Jaime Queralt-Lortzing.

Estudiantes Lugo.

Corral (15), Neves (17), Rodríguez Leiro (18), Darriba (2), Diop (2) -quinteto inicial- Beltrán (10), Pedro Fernández (9)Herminda (4), López (4), Villadoniga.

Árbitro.

Pérez Hernández y Vázquez Rodera.

Eliminado Corral.

Parciales.

8-13/ 17-30/27-37/46-44/ 51-54/64-63/72-72/75-81

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga EBAGrupo ABdisputado en el CUMCarlos Sastre.

Lo que mal empieza, mal acaba. Bien se le podría aplicar al Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar en una noche en la que se le escapó la victoria ante el Estudiantes Lugo Río de Galicia (75-81), que comenzó arrollando a los verderones en el primer cuarto y supo mantenerse a flote ante la reacción y remontada de los locales, que no supieron resolver en los momentos determinantes. Y lo fueron los minutos finales, un mano a mano donde los fallos desde la línea de tiros libres o la técnica y antideportiva, todo en uno, a Aarón Guzmán a falta de un minuto lo decidieron todo.

Si a Evaristo Pérez le quedó la espinita de la puesta en escena de su equipo cuando hubo que visitar la cancha del Estudiantes Lugo Río de Galicia, la espinita no se la quitó con el inicio de los suyos en un CUMCarlos Sastre, que vio a los gallegos cómo le endosaban a los verderones un 17-30 en contra en el primer cuarto. Porque los de Nico Fernández, liderados por el portugués Neves en todos los sentidos, el acierto de Corral y el oportunismo de Rodríguez Leiro, llevaron por la calle de la amargura a un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar que no encontraba soluciones. Empezó confiando en el acierto de López Yuste (5-3) pero el abulense pronto se fue al banquillo cuando los gallego apretaron el acelerador (5-13). Se sostenía el equipo con acciones puntuales, como el triple de Alfons Pilan (8-13, minuto 4), pero era un quiero y no puedo ante un rival mucho más intenso y que hacía crecer la ventaja. Con el 14-25 en el marcador Evaristo Pérez pedía su segundo tiempo muerto en la recta final de un primer cuarto que se cerraba con un 17-30 complicado de digerir.

Debía cambiar muchas cosas el equipo verderón para darle la vuelta al partido ante un buen Estudiantes Lugo Río de Galicia. Habría que picar piedra y el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar sacó un martillo pilón desde el triple. López, Alfons Pilan, Héctor Marco, Froufe y Arija, de manera consecutiva, martillearon el aro desde el exterior para colocar en el luminoso el 36-41 (minuto 17 ) y poner algo más de sentido común a la noche. El equipo le dio motivos a la grada para creer y el público creyó para empujarle en una remontada que hacían efectiva Froufe, Héctor Marco y Sergi Serrato con un 6-0 en el final del cuarto para colocar el 46-44 antes del paso por vestuarios.

Había hecho lo más complicado el equipo de Evaristo Pérez, que volvió a meterse en un charco. Los triples de Neves y Darriba y los fallos en ataque colocaban de nuevo a los gallegos por delante (48-54) en el luminoso y en lo emocional. No le remataron cuando pudieron y en el ambiente quedó la sensación de que sería un partido que habría que pelear mucho hasta el final. Estaba con confianza López Yuste. En el mano a mano con Estudiantes Lugo Río de Galicia, nuevo triple –firmaría un 4 de 6– del abulense (59-57, minuto 28). Funcionaba el tiro exterior –13 de 34– del equipo verderón. Lo había certificado antes Froufe y lo haría Aarón Guzmán en un final de cuarto en el que se constató (64-63) que todo se resolvería en el último.

El mano a mano comenzó decantándose para el Estudiantes Lugo Río de Galicia, que hizo valer el triple de Pedro Fernández (64-66)de inicio para tomar una mínima ventaja con la que desenvolverse en los primeros compases. Pedía tiempo muerto (66-68, minuto 34) Evaristo Pérez tratando de recuperar la dinámica que mostraron los suyos minutos antes. Desde el triple el equipo volvió a meterse en la brega. Entró llorando el de Aarón Guzmán y la clavo Héctor Marco para poner el 72-72. Pero en un día de acierto en ataque, lo que fallaba era la defensa. Machacó el aro Neves (73-76, minuto 37) en un final abierto a cualquier desenlace.

Le faltó pausa al Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar y acierto en el tiro libre. En la frustración vio técnica y antideportiva Aarón Guzmán. Con 75-78 en el marcador y 1'19'' para el final, el Estudiantes Lugo Río de Galicia tendría tres tiros libres y posesión. Un regalazo. No falló Pedro Fernández (75-81) para matar el partido.