El Día Mundial de la Radio tuvo en Ávila una celebración especial gracias al programa 'Más de uno' de Onda Cero Ávila, que se emitió en directo desde el Salón de Plenos de la Diputación Provincial y por el que pasaron una serie de invitados que destacaron el papel de un medio de comunicación «único y mágico».

Producido, dirigido y presentado por Maite Rodríguez y Elena Rodríguez, el programa tuvo un apartado inicial en el que los protagonistas fueron los profesionales del resto de emisoras de la capital, luego dio voz a los oyentes y ayudó a conocer dos proyectos relacionados con la radio, uno de escolares y otro de mayores, para completar un homenaje a un medio de comunicación que se relaciona con la información, por supuesto, pero también con el entretenimiento, la compañía, la credibilidad e incluso la magia.

Después de una primera intervención a cargo de los profesionales de la casa, Maite Rodríguez, presentadora del magazine diario 'Más de uno'; Elena Rodríguez, encargada de los informativos de Onda Cero Ávila; y Luis Carlos Santamaría, conductor del programa de debate 'Escaño Cero', Onda Cero Ávila abrió sus micrófonos a profesionales de las otras tres emisoras de la ciudad, Radio Nacional de España, en cuya representación estuvo Helena Cerveto; Cadena SER Ávila, con María Ángeles Hernández; y Cope Ávila, con Beatriz García. Un repaso a los cambios tecnológicos que han vivido en sus respectivas carreras profesionales, anécdotas vividas en los micrófonos y su común pasión por la profesión y el medio de comunicación en el que trabajan, fueron algunos de los asuntos que se abordaron en sus intervenciones en una sintonía que no es la suya, pero que también escuchan, al igual que las del resto de emisoras, «porque me gusta escuchar lo que hacen los compañeros y porque es como tener a alguien siempre contigo», tal y como relató María Ángeles Hernández.

Larga vida a la radio, el medio que "hace amigos"Completó la presencia de periodistas abulenses Antonio García, corresponsal en Ávila de la agencia EFE y participante del programa 'Escaño Cero', quien tiene en su trayectoria profesional años de experiencia en radio, un medio que «ha sido el hilo de fondo de mi vida» y que, sobre todo, «me ha dado amigos, que es lo mejor que se puede decir», además de haber heredado de su padre el interés por escucharlo.

dos proyectos. En la segunda parte del programa la atención viró, en primer lugar, hacia los oyentes de las emisoras, en cuya representación acudió Palmerina Sáez, de 87 años, que recordaba «desde pequeña» escuchar la radio «en un aparato de madera que teníamos en casa. Desde pequeña he escuchado la radio, también porque no había otro cosa». Al sonido de la radio en su casa están ligados «muchos recuerdos» desde «cuando nuestra madre nos decía que nos calláramos para escuchar el 'parte'», hasta «las radionovelas, que me gustaban mucho». Fiel seguidora de Carlos Herrera, Palmerina daba valor a «la compañía y la información que siempre me ha dado la radio».

Dar a conocer dos proyectos relacionados con la radio en Ávila, uno de escolares y otro de personas mayores, sirvió como colofón a este programa especial de celebración de un día en el que también se recordó que, en este año 2024, la radio en España cumple 100 años.

Larga vida a la radio, el medio que "hace amigos"Radio Pradionda, una radio hecha por alumnos del Colegio Público El Pradillo, tuvo su representación en el programa especial de Onda Cero Ávila, con la presencia de la directora del centro, Raquel Jiménez, y alumnos que participan en un proyecto que lleva cuatro años en funcionamiento y que es la primera emisora escolar de la provincia. Jiménez narró que «este proyecto nació con un micrófono y un móvil y tuvo tan buenos resultados que se convirtió en un proyecto del centro». Para la directora del colegio, «la radio es un referente, una herramienta educativa y también un espacio de ilusión. Detrás de nuestra radio hay mucho trabajo detrás y sirve para completar el currículum formativo». Radio Pradionda se puede escuchar a través de la web del colegio.

Y de los escolares que se inician en la radio, a los usuarios del Hogar de Mayores Ávila II, que también han puesto en marcha una idea parecida con la emisión de Radio Activa Ávila II, representada en el Salón de Plenos de la Diputación por Ana Isabel González y Beatriz del Castillo, que explicaron que es una forma de «ofrecer una actividad más para los jubilados. Ayuda a tener un envejecimiento activo» a través de un proyecto «lleno de ilusión, que llega a un montón de gente y con el que sientes que puedes aportar algo», tal y como explicó González, quien habló también de ese punto «mágico y misterioso que tiene la radio».

Una entrevista a Carlos García, presidente de la Diputación Provincial, puso punto y final al programa especial con el que Onda Cero Ávila celebró el Día Mundial de la Radio. El máximo dirigente de la institución provincial se declaró fiel y habitual oyente de radio «desde toda la vida» y destacó el papel que este medio de comunicación realiza en la provincia de Ávila tanto a nivel de información como de entretenimiento y compañía, asegurando que «hay personas en la provincia que la única voz que tienen de compañía es la de la radio».

«Pluralidad, rigor, objetividad, información o libertad» son algunas de las palabras con las que Carlos García define a un medio de comunicación que «descubre una realidad, a veces cruel, a veces bonita» y cuya escucha «favorece siempre conocer la realidad».

Larga vida a la radio, el medio que "hace amigos"Oyente habitual, «en casa, en el coche», lo es «desde siempre, recuerdo aquellos tiempos de la facultad escuchando por las noches los programas deportivos», compaginando la recopilación de información con «todos los medios de comunicación por la diversidad y la riqueza que representan cada uno de ellos».

CarlosGarcía habló de los «grandes profesionales que hay en la radio de esta provincia», y situó en «el rigor, la objetividad y la imparcialidad los parámetros de la radio abulense». El presidente de la Diputación se refirió al hecho de que también desde sus otros cargos, «presidente del Partido Popular y alcalde de Tiñosillos, he intentado siempre tratar de la mejor manera a los medios de comunicación, los que les agradezco enormemente su trabajo, por lo que no se comunica, no existe», y en especial resaltó el papel de la radio en una provincia como Ávila «en donde desgraciadamente hay todavía municipios con poca cobertura, y en los que la única voz que pueden escuchar es la de la radio, que aporta calidez, cercanía y empatía».

Profesionales de Onda Cero como Carlos Alsina o Alfredo Martínez, y de otras emisoras como Carlos Herrera o Gemma Nierga, son algunos de los referentes radiofónicos de Carlos García, que recuerda que la noticia que más le impactó escuchar por la radio fue «el atentado del 11-M».