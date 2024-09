La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, Afávila, que se encuentra inmersa estos días en la celebración de los actos del Día Mundial del Alzheimer, entrgará en el transcurso de la cena benéfica de este viernes su I Premio a la Solidaridad a la Fundación Kerbest, con el fin de reconocer la acción solidaria que ésta ha tenido con la entidad.

Desde unos años atrás, se argumenta desde Alzheimer Ávila, Afávila ha ido creciendo y aumentando su presencia tanto en Ávila capital como en la provincia. «Cada día son más las personas que se acercan a nuestro centro preguntando por nuestros servicios y uno de nuestros servicios más demandados es el servicio de transporte», explican en el comunicado remitido este jueves a Diario de Ávila.

Este servicio es un gran aliado para las familias ya que facilita la movilidad y asistencia al centro al usuario, también para aquellos que conviven con sus cónyuges y no disponen de ningún medio de transporte para poder llegar hasta el centro de día y luego regresar a sus casas. «Tampoco nos podemos olvidar de aquellas personas con movilidad reducida y que, sin este tipo de transporte completamente adaptado no podrían acudir al centro ya que no todos los familiares y/o cuidadores disponen de vehículos adaptados», apuntan.

«Debido a la gran demanda de este servicio son muchos los usuarios que se encuentran en lista de espera y gracias a la Fundación Kerbest hemos podido reducir este número», aclara. Y es que la Fundación Kerbest ha cedido temporalmente un vehículo a la asociación con el que ésta ha podido solventar en gran media este problema y dar respuesta a una necesidad tan presente.

«Desde Alzheimer Ávila estamos completamente agradecidos por la acción solidaria que han tenido con nuestra Asociación, por este motivo la Junta Directiva ha decidido otorgar el Premio Alzheimer 2024 a la solidaridad a la Fundación Kerbest», reconocen.

La jornada del viernes se completará con la instalación de mesas petitorias en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, la plaza del Mercado Grande, donde a partir de las 12,00 horas se leerá el manifiesto redactado por el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada año el 21 de septiembre.

Ya el sábado 21 se organizará una master class de Zumba en la plaza de Santa Teresa, a partir de las 12,00 horas y a cargo de Javier Domínguez.

Y el domingo 22 tendrá lugar la III Carrera Solidaria 'Bienvenida a la Escuela Nacional de Policía de Ávila'. La salida está prevista a las 12,00 horas junto alcentro comercial El Bulevar y las inscripciones tienen un precio de 8 euros. Éstas pueden formalizarse vía Bizum (Señalando CS y el DNI de la persona que participa), así como de manera presencial el mismo día de la carrera una hora antes del inicio.

Las actividades se despedirán el martes 24 con unas jornadas de formación sobre el facilitador procesal, una nueva figura de apoyo en el ámbito de la discapacidad y el AlzheimerSerá en la sede de Afávila a partir de las 16,30 horas.

Recordamos que Afávila atiende en la actualidad a 175 personas, tanto en la capital como en la provincia.