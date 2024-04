Se estrena este viernes en los cines de toda España, también en los Cines Bulevar de Ávila, el último largometraje dirigido por el director y guionista abulense David Galán Galindo, Matusalén, una comedia sobre el paso del tiempo (problemas que supone y esencias que mantiene), una obra muy coral (con algunos de los mejores actores de las últimas décadas del cine español) que tiene como protagonista a Julián López.

Llega Matusalén al gran público tras haber pasado con mucho éxito por la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Monterrey en septiembre de 2023 (donde vivió su premiere mundial) y por el Festival de Cine de Málaga de 2024 (en la sección oficial fuera de concurso), como una divertida reflexión sin moralina ninguna, desde un humor con cierta acidez y con la música de rap como protagonista añadida, sobre qué significa la palabra madurar.

La película, de 112 minutos de duración, podrá verse en los Cines Bulevar de Ávila en tres sesiones, que comenzarán a las 17,45, las 20,00 y las 22,15 horas.

Manifestó David Galán a Diario de Ávila que «me hace mucha ilusión estrenar por fin una película en salas porque Orígenes secretos (su anterior largometraje, basado en un libro también suyo) estuvo en 400 países pero se estrenó directamente en Netflix, y poder estrenar una película como Matusalén, que además es una comedia, y darme el gustazo de poder ahí colándome en las salas para ver cómo la gente se ríe con ella, pues va a ser genial».

Con el gusto que supone «quitarme esa espinita», añadió el director y guionista abulense que «invito a todos los abulenses que se acerquen al cine a verla, porque se van a echar unas risas tremendas y van a salir pensando que el mundo es un lugar mejor y que el sol brilla un poco más».

Matusalén, apuntó, «es un homenaje a todos mis amigos raperos, entre ellos los de Ávila, porque todos mis amigos de Ávila son raperos y nosotros éramos los raperos del parque de San Antonio que bajábamos allí con el loro a rapear todas las noches; por eso para mí para mí el rap está íntimamente ligado a Ávila, que es donde lo he vivido pese al frío de las noches, y en ese aspecto la película tiene una conexión muy abulense».

Manifestó también David Galán que «Matusalén es una película que retrata el mundo del hip hop y del rap, porque como yo soy rapero he querido volcar ese mundo en la película, pero en realidad todo el mundo se puede sentir identificado con ella porque el rap al final es una excusa». Es decir, añade, que «podría haber sido una película sobre tenis o sobre hacer maquetas de barcos, porque en realidad todos podemos conectar con un personaje que tiene tanta pasión por lo suyo que no quiere dejarlo, que no quiere cambiar, pese a la presión social para que madure; creo que todos tenemos alguna cosa en la que somos así, tenemos familia que nos presiona para que cambiemos y todos nos hacemos mayores… y por eso aunque a los espectadores no les guste el rap van a conectar con la película por muchas otras razones».

Recordando el éxito que tuvo entre el público la película cuando hace unas semanas fue proyectada en el Festival de Málaga, comentó el director de Matusalén que «lo bueno de haber puesto la película en Málaga es que ya he visto que todo el mundo conecta con ella; de hecho, el comentario habitual de bastante gente ha sido el de que aunque no le gusta el rap o no conecta con él, la película le ha encantado, y esos comentarios me gustan mucho porque, así lo creo, significa que he hecho bien mi trabajo».

Aparte de por su contenido, y por la forma en que David Galán sabe contarlo desde esa perspectiva de un humor que cuenta más de lo que parece contar, Matusalén ofrece para los amantes del cine el enorme atractivo de poder presumir de un reparto coral en el que aparecen nombres fundamentales del cine español de las últimas décadas. Junto a Julián López, el protagonista, aparecen Miren Ibarguren, Raúl Cimas, Antonio Resines, Carlos Areces, Lucía de la Fuente, Jason Fernández, Elena de Lara, Judith Fernández, María Barranco, Manuel Galiana, Adrián Lastra, Alberto San Juan, Roberto Álamo, Miguel Rellán y Emilio Buale, a los que se suman Jorge Sanz, Alberto Casado, Rober Bodegas y Enrique Villén que hacen algún cameo.

argumento. El protagonista de la película es Julián López, el cual da vida a 'El Álber', un rapero cuarentón que se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Allí descubre que la vida universitaria de hoy en día es muy distinta a cómo él se imaginaba, hace nuevos amigos (y enemigos) y se reencuentra con su primer amor, que resulta que ahora es su profesora. En ese contexto, en principio lleno de dificultades, se plantean interrogantes como los de si podrá o no el amor traer al presente a un rapero anclado en el pasado o si está preparada la universidad para un rapero de la vieja escuela.

En la película, que tiene en la selección musical uno de sus grandes valores, Julián López interpreta todos los raps que aparecen, siempre al ritmo que propone Hazhe, uno de los grandes productores del género en España. También Adrián Lastra da réplica, en este caso pop, al héroe de la función, con el tema Nunca te amé de verdad, una producción de Pablo Cebrián con letra del cantante y compositor Jorge Marazu.

Matusalén, una película producida por Enrique Cerezo, es, a modo de resumen final, «la historia de un rapero cuarentón considerado un niño por sus padres y un abuelo por sus compañeros de clase», un inadaptado al que «mandaron a la universidad para que cambiase, y fue él el que cambió a todos los demás».