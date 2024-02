Colegios Diocesanos.

Mario Velayos; Nacho, Josito, Fala (Garri, 45'), Sergio Nogal; Ángel Encinar, Camilo (Fer, 83), Pablo Negro (Jorge Rodríguez 57'); Martiña, Sergio Mayorga (Guille Velayos, 77') y Miguel Muñoz (Ibra, 57').

Palencia.

Alberto; Astudillo, Íker, Arana, Víctor; Torres, Adrián; Adri Herrera (Marcelo, 89'), Álex Gómez (MarioVallejo, 61'), Gianluca y Edipo (Jorge, 83').

Goles.

0-1 (64') Ibra p.p.

Árbitro.

Gutiérrez Garrote.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Josito, Ángel Encinar y Jorge Rodríguez y a los visitantes Mario Vallejo, Arana y Astudillo. Expulsado Ángel Encinar (R72') y los entrenadores IvánLastras (R65') y Javier Álvarez de los Mozos (R65').

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 19 del Grupo VIII de Tercera RFEF, disputado en el Sancti Spíritu.

Partido discreto, frío, del Colegios Diocesanos ante unPalencia que acudió al Sancti Spíritu a no fallar. Y no falló. No se podían permitir el error los de Javier Álvarez de los Mozos si quieren seguir mirando a los playoffs. Sabía lo que le esperaba un Diocesanos que en el juego a no perder, perdió. Un mal despeje de Ibra a saque de córner y el oportunismo de Torres castigó a los colegiales en una tarde que pasó de lo plomizo a lo caótico cuando Gutiérrez Garrote, quizás aburrido por lo que ocurría, quiso poner de su parte expulsando en una misma acción a los dos entrenadores y dejando a los colegiales con uno menos cuando le indicó a Ángel Encinar por dónde estaba el camino a los vestuarios. Como una cerilla sobre la gasolina, todo se encendió.

Los primeros compases fueron un ida y vuelta entre colegiales y palentinos. Sin dueño, el balón corría de campo a campo esperando quien se hiciera con él. Lo intentaban PabloNegro y Camilo, muy activos en estos primeros minutos.Como Miguel Muñoz , en una pelea particular con Íker y Arana en la que pronto se desfondó. Alcanzaba el choque el primer cuarto de hora y el Diocesanos trataba de volcar el partido a su favor. La primera ocasión se la apuntó Martiña. La cruzó bien Mayorga de lado a lado. Desde la izquierda, pero con la diestra, la pegó Martiña, sencilla a las manos de Alberto.

El partido avanzaba sin que ocurriera nada relevante. El guión era claro, no cometer errores. El que lo cometiera, lo pagaría. Quiso aprovechar Adri Herrera –minuto 24– un mal despeje de Fala para percutir por el centro y pegarla desde fuera del área. Sin problemas para MarioVelayos, que desde hacía algunos minutos veía el encuentro más de cerca. Los de Javier Álvarez de los Mozos había revertido el sino del partido. Poco después Gianluca forzaba el córner cuando atacó en el segundo palo un centro que dejó vivo Nacho. Estaba con ganas Adri Herrera, que le calentó los guantes –minuto 30– a Mario Velayos cuando se revolvió bien por el lateral del área para pegarle duro y exigir a Mario Velayos, bien colocado junto al palo.

Volvería a intentarlo Martiña desde fuera tras jugada individual y quiso sorprender Sergio Mayorga –minuto 40– en un lanzamiento de falta desde la frontal. Todo eran acciones sueltas, deslavazadas, porque el partido llegaba al descanso tras una primera parte insípida. Nunca antes un 0-0 reflejaba tan fielmente lo visto.

Tras el paso por vestuarios quedó Fala en el banquillo –decisión técnica– y colocó Iván Lastras a Garri como pareja de Josito. Y en un partido sin ánimo alguno se coló Gianluca. Perdieron los colegiales –minuto 49– el balón en salida, la recogió Adri Herrera y lideró un tres para tres. La abrió bien a la llegada por su izquierda de Gianluca, que la pegó con todo a su favor.Le fallo el pie de apoyo. La mandó fuera. Apenas una jugada después una nueva contra obligaba a Josito a forzar la amarilla. Era lo que buscaba un Palencia que se encontraba cómodo en esas recuperaciones y salida a la contra. Se estaba activando el equipo de Javier Álvarez de los Mozos, que empezaba a asomarse a los dominios de Mario Velayos.

Movía el banquillo IvánLastras –saltaban al campo Ibra y Jorge Rodríguez– viendo que los palentinos comenzaban a activarse. Necesitaban chispa. Hacía lo mismo De Los Mozos, que apostaba por MarioVallejo para apretar a SergioNogal, que llevaba un par de acciones comprometidas y comprometedoras. Yen una de ellas llegó el gol del Palencia. Falta junto a la línea de cal que botaba Víctor al área. La dejó pasar Edipo, le golpeó a Ibra y se metió por medio Torres –minuto 64– que lo celebró (0-1) con sonrisa pícara ante las miradas de los colegiales, conscientes de que ese detalle que podía decidir el partido podía estar en un gol en propia puerta.

Había sido un partido insulso y se encendió. Se dijeron lo que se tenían que decir Iván Lastras y Javier Álvarez de los Mozos tras una falta en el césped. A la calle los dos. Jugó su papel De los Mozos, que no quiso saltar la valla en la zona de banquillos para abandonar el campo. Recorrió todo el perímetro, mantuvo el partido parado y calentó el ambiente dentro y fuera. Porque apenas se reanudó, se quedó el Colegios Diocesanos con diez. Fue en una falta de Sergio Nogal sobre Edipo. Con el delantero palentino en el suelo el abulense acudió a recriminarle la acción. Sus palmadas en el pecho al jugador y sus palabras de después –una de ellas a alguien de la grada– llevaron a Gutiérrez Garrote a enseñarle de manera consecutiva tarjeta amarilla –era la primera– y la roja directa –minuto 72– para dejar a los colegiales con diez.

Quedaba partido por delante, pero le faltaban fuerzas al Diocesanos. Con uno mas era el Palencia el que se acercó más al segundo que el Diocesanos al primero. Aún así –tuvo Torres la sentencia en un saque de córner en el 88'– tendría la última Guille Velayos en un final con una tensa prolongación en la que el Palencia supo revolverse ante un Diocesanos que murió en la orilla.