A seguir «llenando la despensa»

Segunda salida de la temporada para el Real Ávila, que tras ganar en su primer desplazamiento a tierras gallegas, llega este domingo a la localidad asturiana de Luanco, en donde le espera el conjunto del Marino, uno de los tres equipos del grupo I de la Segunda RFEF que han ganado los dos partidos que se han disputado hasta el momento en la presente campaña.

Los abulenses también llegan invictos tras el empate en casa contra el Langreo, y la confianza que le da saber que en los dos primeros partidos de la nueva categoría ha rendido a un muy buen nivel, y su intención es seguir aprovechando esta tacha positiva en un momento en el que «el mensaje es que vamos a aprovechar ahora antes de que todos los equipos arranquen en la categoría», asegura el entrenador abulense, Miguel de la Fuente, quien tiene claro que «evidentemente, todo lo que vayamos metiendo en la despensa ahora, para el frío invierno que hay en estas tierras, mejor será».

«El discurso que yo digo en el vestuario es que tenemos la opción de meternos arriba», afirmó el entrenador encarnado, quien desea que «ojalá la competición nos dé muchos partidos en los que estemos en esa situación. El otro día les dije si ganamos nos podemos poner colíderes con los mejores, y esta semana si hacemos las cosas bien y logramos sumar tres puntos conseguiremos estar arriba y esa la idea, ser siempre ambiciosos», aunque es consciente de que «debemos tener también el ojo puesto en la zona de abajo y ser muy humildes».

Sobre el encuentro de esta jornada ante el Luanco, De la Fuente afirma que «lo afrontamos con la idea de seguir en la misma línea con la que hemos jugado los dos anteriores, de ser un equipo fiable, que compite bien y con la intención de sacar lo máximo posible y aprovechar de nuevo este o este fin de semana que vamos a pasar juntos para seguir trabajando la cohesión de equipo, seguir conociéndonos, aprovechar para ver cosas, para hablar con jugadores, pero sobre todo para estar muy concienciados de que ahora mismo hay equipos que igual no han arrancado bien, que no tienen puntos, y si nosotros no hacemos las cosas bien y ellos esta semana ganan, ya les tenemos a un punto en la clasificación».

El entrenador abulense confirmó que tiene a todos los jugadores a su disposición, incluido Vitolo, recuperado de un golpe.