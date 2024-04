Reproches de Por Ávila por la ausencia de Alicia García

La ausencia de Alicia García marcó el inicio del Pleno extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento, y también se utilizó en el debate del mismo en algunos momentos. El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se dirigió al portavoz del grupo popular, Jorge Pato, para que le recordara a su compañera "el deber inexcusable" que tiene de asistir a los plenos, y avisó que "no se le sancionará", pero insistió en "la obligación que tiene de venir".

Después de aprobar el acta de la sesión anterior, primer punto del Orden del Día, y antes de comenzar el debate sobre el presupuesto, Sánchez Cabrera preguntó al portavoz del PP por la ausencia de García, asegurando Pato que se encontraba "cumpliendo con sus obligaciones como senadora en la Comisión de Comunidades Autónomas en el Senado, que fue convocada con anterioridad a la convocatoria de este Pleno", una justificación que Sánchez Cabrera no aceptó como válida porque "en esa comisión puede ser sustituida por cualquier otro senador de su grupo, pero en el Ayuntamiento no puede ser sustituida por otro concejal", lo que el alcalde entiende como "una falta de compromiso por su parte" y no estar cumpliendo con el artículo 25 del Reglamento Orgánico Municipal que habla de la obligatoriedad de asistir a los plenos por parte de los concejales, "salvo por enfermedad. Es un deber inexcusable asistir si no hay causa justificada para su ausencia, y hoy no la tiene".

Sánchez Cabrera afirmó que "es la primera vez que ocurre" y "no se va a sancionar a la senadora", pero insistió en destacar "el deber de cumplir sus obligaciones como concejala".

Jorge Pato, por su parte, entendía justificada sus ausencia por su presencia en el Senado y aseguraba que "ya había anunciado que no podría asistir".

El portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, también aludió en sus intervenciones a la ausencia de Alicia García, destacando el agravante de que "era la candidata a la Alcaldía y no está en un Pleno tan importante como el de presupuestos. Me parece muy bien que esté salvando a la patria y debatiendo un tema tan importante como el de la amnistía, pero aquí tiene unas obligaciones que debe cumplir" y pidió al PP que "en las próximas fechas aclare cuanto antes esta situación y decida donde va a estar, porque estos espectáculos no son dignos de un Ayuntamiento como el de Ávila".